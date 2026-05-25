Norris und Verstappen scheiden im Großen Preis von Kanada

Das Rennen um den Weltmeistertitel und den Konstrukteurs-Titel zwischen Lando Norris und Max Verstappen endete mit einem Desaster für das Team von Boss Andrea Stella. Norris kam aufgrund eines Getriebeschadens nicht ins Ziel, während Antonelli den Sieg einfuhr. Toto Wolff wundert sich über die Entscheidung, beide Fahrer auf Intermediates zu starten lassen. George Russell musste das Rennen aufgrund eines technischen Defekts beenden. Lewis Hamilton holte sein erstes Podium für das Team nach seiner Rückkehr vor der letzten Saison.

Das Rennen um den Weltmeistertitel und den Konstrukteurs-Titel zwischen Lando Norris und Max Verstappen endete mit einem Desaster für das Team von Boss Andrea Stella.

Norris kam aufgrund eines Getriebeschadens nicht ins Ziel, während Antonelli den Sieg einfuhr. Toto Wolff wundert sich über die Entscheidung, beide Fahrer auf Intermediates zu starten lassen. George Russell musste das Rennen aufgrund eines technischen Defekts beenden. Lewis Hamilton holte sein erstes Podium für das Team nach seiner Rückkehr vor der letzten Saison





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