Northvolt lädt Schleswig-Holstein zum Besuch der Batteriezellfabrik ein

Der schwedische Batteriehersteller Northvolt hat die Landesregierung Schleswig-Holstein s erneut zu einer Besichtigung der Batteriezellfabrik im schwedischen Skelleftea eingeladen. „Der Aufbau einer europäischen Batteriezellindustrie ist eine der derzeit größten industriepolitischen Herausforderungen und Northvolt nimmt den Informationsbedarf der Landespolitik sehr ernst“, sagte eine Sprecherin. Northvolt erneuert deshalb seine Einladung, sich vor Ort ein eigenes Bild zu machen.

Bereits im Juli 2024 wurde den Abgeordneten nahegelegt, die Fabriken zu besuchen. Damals hatte das Unternehmen die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses in die erste Gigafactory eingeladen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur war bisher noch kein Mitglied der Landesregierung bei Northvolt in Schweden vor Ort.Northvolt will bei Heide Batteriezellen für bis zu einer Million Elektroautos pro Jahr bauen, ringt aber seit längerem mit Finanzproblemen. Im November hatte das Unternehmen in den USA Gläubigerschutz (Chapter 11 des US-Insolvenzrechts) beantragt. Die Krise könnte für den Bund und das Land Schleswig-Holstein teuer werden. Northvolt hat rund 600 Millionen Euro von der staatlichen Förderbank KfW erhalten, für die Bund und Land je zur Hälfte bürgen. Im Zuge der Krise hatte das Unternehmen im September die Entlassung von schätzungsweise 1.600 Mitarbeitern in seiner schwedischen Heimat angekündigt. Nicht betroffen ist nach Angaben des Unternehmens sein Batteriewerk, das im schleswig-holsteinischen Heide gebaut wird





Northvolt: Rettungspläne und RestrukturierungDer schwedische Elektroauto-Akkuhersteller Northvolt steht vor großen Herausforderungen. Die Anteilseigner haben dem Unternehmen grünes Licht gegeben, den Betrieb in Schweden fortzusetzen. Northvolt ist in konstruktiven Gesprächen mit potenziellen strategischen Partnern und Finanzinvestoren. Die Produktion in der Fabrik Northvolt Ett in Skellefteå wird stabilisiert und Auslieferungen an Kunden erfolgen planmäßig. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist angespannt, und es gibt Berichte über Schulden in Höhe von 5,2 Milliarden Euro. Northvolt hat in den USA Gläubigerschutz beantragt und ein Restrukturierungsverfahren gemäß Chapter 11 des US-Insolvenzrechts eingeleitet. Das Projekt in Schleswig-Holstein wird jedoch nicht beeinträchtigt.

Northvolt-Rettung: Gespräche mit potenziellen Investoren laufenDer angeschlagene schwedische Batteriehersteller Northvolt befindet sich in konstruktiven Gesprächen mit strategischen Partnern und Finanzinvestoren über eine mögliche Rettung. Nach grünem Licht von Aktionären soll das Unternehmen gestärkt aus der Restrukturierung hervorgehen, die Produktion in Schweden ist stabilisiert. Das Projekt in Schleswig-Holstein läuft weiter planmäßig.

Finanzierungspläne für Northvolt im FokusDie Gespräche über eine Rettung des angeschlagenen schwedischen Batterieherstellers Northvolt dauern an.

