Norwegen besiegt Wales und zieht ins Nations-League-Halbfinale ein

Norwegen setzt sich durch Siege gegen Wales durch und trifft am Dienstag im Halbfinale auf Dänemark. Erling Haaland sichert mit seinem 66. Länderspieltor den Einzug.

Die norwegische Nationalmannschaft hat sich durch einen überzeugenden 3:1-Sieg gegen Wales den Einzug in das Halbfinale der UEFA Nations League sichergestellt. Am kommenden Dienstag wartet im entscheidenden Gruppenspiel das Duell gegen Dänemark, das über den Finaleinzug und damit das Viertelfinale entscheidet. Mit dieser starken Leistung untermauern die Nordmänner erneut ihre Klasse, insbesondere nach dem erfolgreichen Verlauf der Weltmeisterschaft, wo man bis ins Viertelfinale vorstieß.

Torrekord von Erling Haaland besiegelt Sieg

Erling Haaland erzielte in der 88. Minute per Strafstoß das entscheidende dritte Tor für Norwegen und damit sein 66. Länderspieltor in nur 60 Auftritten für die Nationalelf. Diese extrem hohe Torquote markiert einen weiteren Meilenstein in der Karriere des Stürmers von Manchester City, der damit die Führung der Mannschaft festigte. Zuvor hatte Daniel Nusa in der 59. Minute die Partie durch einen Fernschuss eröffnet, nachdem eine schlecht geklärte Ecke von Wales das Defense-Chaos auslöste.

Also read Norwegen sperrt russische und belarussische Profisportler

Nusa und Schjelderup sorgten für Vorlage

Der Leipziger Star Daniel Nusa war der entscheidende Impulsgeber in der zweiten Halbzeit und nutzte die defensive Schwäche des Gegners präzise aus. Kurz darauf sorgte der eingewechselte Ole Selnæs Schjelderup für die 2:0-Führung, als er nach einer Vorlage von Haaland aus nur fünf Metern Entfernung das Tor verwandelte. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer von Wales durch Brooks in der 79. Minute verwandelte sich durch die schnelle Reaktion Haalands schnell in eine sichere 3:1-Angelegenheit.

Advertisement

Kooperation mit Deutschland im Fokus

Das Halbfinale in Kopenhagen gegen Dänemark könnte im Viertelfinale auf ein Aufeinandertreffen mit der deutschen Nationalmannschaft hinauslaufen. Das DFB-Team hat selbst am Montagabend die Möglichkeit, sich sicher für die nächste Runde zu qualifizieren, sofern es gewinnt. Ein Unentschieden könnte ebenfalls reichen, falls Griechenland im Parallelspiel gegen Serbien verliert. Bei einer Niederlage gegen die Niederlande scheidet Deutschland hingegen aus der weiteren Konkurrenz aus.

Chancen auf Gruppensieg und Viertelfinale

Deutschland besteht zudem die Chance, die Gruppe mit dem ersten Platz zu beenden, was von einem Sieg mit mindestens fünf Toren Unterschied abhängt oder von einem Punktverlust Griechenlands im parallelen Spiel. Norwegen hingegen muss am Dienstag seine volle Konzentration auf das Spiel in Kopenhagen richten, um den Weg ins Finale zu ebnen. Der direkte Vergleich und die aktuelle Form beider Teams machen das bevorstehende Duell zu einer der spannendsten Partien der laufenden Nations-League-Saison.