Norwegen boykottiert Eishockey-WM 2027 aus Protest gegen Russland

Der norwegische Verband NIHF kündigt den Boykott der WM 2027 an, falls Russland spielt. Finnland und Tschechien sind bereits dabei. Der DEB prüft eine Rückgabe.

Die internationale Eishockey-Landschaft steht vor einer schweren Krise, da der norwegische Verband NIHF am Dienstag offiziell bekannt gab, bei der Weltmeisterschaft im Mai 2027 nicht gegen russische Gegner anzutreten. Diese Entscheidung schließt Norwegen in die Reihe der skandinavischen und osteuropäischen Nationen ein, die sich gegen die Teilnahme Russland s aussprechen. Die Bekanntgabe erfolgte auf der Plattform X und begründet den Boykott mit der aktuellen geopolitischen Lage und den damit verbundenen Sicherheitsbedenken. Damit eskaliert die Deb atte um die faire Ausrichtung des Turniers erheblich.

Sicherheitsrisiken und moralische Haltung

Der NIHF betonte in seiner Stellungnahme explizit, dass Russland von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen bleiben solle, solange der Krieg in der Ukraine andauert. Die Verantwortlichen erklärten, dass das Hauptziel darin liege, die Sicherheit und das Wohlbefinden der eigenen Spieler, Betreuer und deren Familien zu schützen. Man warnte davor, dass Spiele gegen russische Mannschaften unter den gegenwärtigen Umständen zu signifikanten Sicherheitsrisiken für das gesamte norwegische Team führen würden. Diese Position wird als moralische Verpflichtung gegenüber den Opfern des Krieges und dem Schutz der eigenen Athleten dargestellt. Die klare Ansage zeigt, dass der Sportverband die politischen Implikationen des russischen Militäreinsatzes nicht vom Sport trennen kann.

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Gemeinsame Front mit Finnland und Tschechien

Nach den Weltmeistern Finnland und dem Drittplatzierten Tschechien hat nun der WM-Dritte Norwegen diesen Schritt getan. Bereits zuvor hatte der finnische Verbandspräsident Heikki Hietanen einen Boykott angekündigt und im Teilnehmerfeld um Unterstützung für eine koordinierte Antwort geworben. Hietanen sprach von der Notwendigkeit einer gemeinsamen Front, um eine klare Botschaft zu senden. Sein tschechischer Amtskollege Alois Hadamczik unterstrich die Bedeutung dieser Solidarität. Er erklärte, dass eine Vereinigung der betroffenen Nationen das Geschehen beeinflussen und eine wichtige Veränderung bewirken könne. Diese drei Verbände bilden somit den Kern des Widerstands gegen die sofortige Wiederaufnahme Russlands.

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Reaktion des Deutschen Eishockey-Bundes und CAS-Urteil

In Deutschland hat die Entwicklung ebenfalls zu ernsthaften Diskussionen geführt. Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) hatte nach der Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs (CAS) zur sofortigen Zulassung Russlands signalisiert, dass eine Rückgabe der Heim-Weltmeisterschaft nicht ausgeschlossen sei. Das Turnier ist für den Zeitraum vom 13. bis zum 30. Mai 2027 in Deutschland geplant. Diese Drohung zeigt die Spannungen, die aus dem Schiedsspruch resultieren. Viele nationale Verbände fühlen sich durch das Urteil des CAS in ihrer moralischen Position herausgefordert. Der DEB sieht sich nun vor der Aufgabe, die Interessen des Gastgebers mit den politischen Realitäten der anderen Nationen in Einklang zu bringen.

Konferenzen des Weltverbandes IIHF

Seit Montag berät der Council des Weltverbandes IIHF über die weitreichenden Folgen des CAS-Urteils. Das Gremium unter dem neuen Präsidenten Franz Reindl hat die dringende Aufgabe, einen Weg zu finden, der die Integrität des Sports wahrt. Die Diskussionen konzentrieren sich darauf, wie mit den drohenden Boykotten von Norwegen, Finnland und Tschechien umgegangen werden soll. Es ist unklar, ob der IIHF den Sport von der Politik trennen kann oder ob er politischen Druck nachgeben muss. Die bevorstehende WM im Mai 2027 steht somit am Scheideweg. Ein Scheitern der Verhandlungen könnte dazu führen, dass das Turnier boykottiert wird oder die Teilnehmerzahl drastisch sinkt. Die nächsten Schritte des IIHF werden daher von der globalen Öffentlichkeit genau beobachtet.