Norwegen boykottiert Eishockey-WM 2027 wegen Russlands Rückkehr

Der norwegische Verband kündigt den Boykott der WM 2027 in Deutschland an, sollte Russland teilnehmen. Finnland und Tschechien folgen.

Der Druck auf den Deutschen Eishockey-Bund und die Organisatoren der Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland nimmt weiter zu. Nachdem sich bereits die finnische und die tschechische Nationalmannschaft gegen ein Turnier mit russischer Beteiligung ausgesprochen hatten, hat nun auch der norwegische Verband NIHF einen offiziellen Boykott angekündigt. Der Verband kündigte am Dienstag an, bei der Weltmeisterschaft im Mai 2027 nicht gegen die russische Auswahl zu spielen. Diese Entscheidung basiert laut einer Mitteilung des Verbandes auf der aktuellen politischen Situation und den Informationen, die dem Verband zu diesem Zeitpunkt vorliegen.

Argumente für den Sportlichen Widerstand

Der norwegische Verband betont in seiner Stellungnahme, dass Russland von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen bleiben sollte, solange der Krieg in der Ukraine andauert. Neben den politischen Gründen steht die Sicherheit im Mittelpunkt der Argumentation. Der Verband vertritt die Auffassung, dass Spiele gegen Russland unter den gegenwärtigen Umständen Spieler und das Betreuungspersonal signifikanten Sicherheitsrisiken aussetzen würden. Ziel sei es, die Sicherheit und das Wohlbefinden der Spieler, Betreuer sowie deren Familien konsequent zu schützen. Die norwegische Eishockey-Mannschaft positioniert sich damit klar als Teil einer gemeinsamen Front, die den Zugang Russlands zu diesem Turnier verhindern will.

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Positionen Der Internationalen Akteure

Die internationale Gemeinschaft im Eishockey zeigt sich zunehmend gespalten in Bezug auf die Wiederaufnahme Russlands in den Weltverband IIHF. Der tschechische Amtskollege des norwegischen Verbandsvorsitzenden, Alois Hadamczik, erklärte bereits zuvor, dass eine vereinte Aktion der betroffenen Nationen den Verlauf der Debatte maßgeblich beeinflussen könne. Die finnische Auswahl hat sich ebenfalls eindeutig positioniert und droht mit einem Ausscheiden aus dem Turnier, sollte die russische Mannschaft Teil des Teilnehmerfeldes sein. Diese koordinierten Aussagen zeigen, dass der Widerstand nicht nur isoliert bleibt, sondern sich zu einem breiten politischen und sportlichen Bündnis entwickelt, das die Legitimität des Turniers infrage stellt.

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Reaktionen Des Deutschen Eishockey-Bunds

In Deutschland bleibt die Haltung des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB) weiterhin abwartend, doch ist eine Rücknahme der Heim-WM nicht ausgeschlossen. Der DEB hatte nach der Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs (CAS) zur sofortigen Zulassung Russlands klargestellt, dass die Durchführung des Turniers vom 13. bis zum 30. Mai 2027 rechtlich möglich ist. Dennoch wird die politische Dimension der Veranstaltung ernst genommen. Der Verband beobachtet die Entwicklungen genau und steht unter Beobachtung, wie er auf die drohenden Boykotte reagiert, sollte sich die Situation nicht entspannen. Eine Absage wäre eine historische Zäsur für den deutschen Eishockey-Verband.

Weiteres Vorgehen Und Geplante Schritte

Das Council des Weltverbands IIHF mit seinem neuen Präsidenten Franz Reindl hat die Lage am Montag zur Dringlichkeitsagenda erhoben und über die Folgen des CAS-Urteils konferiert. Seitdem wird intensiv über die rechtlichen und sportlichen Implikationen diskutiert. Die IIHF muss nun abwägen, wie sie mit den Drohungen der nordischen und mitteleuropäischen Verbände umgeht, ohne die finanziellen und sportlichen Interessen des Turniers zu gefährden. Für die Organisatoren in Deutschland bedeutet dies, dass die Vorbereitungen auf das Turnier im Mai 2027 im Schatten dieser diplomatischen Auseinandersetzungen laufen. Alle Beteiligten verfolgen nun die weiteren Entscheidungen der IIHF mit großer Aufmerksamkeit, da diese die finale Ausgestaltung des Turniers bestimmen werden.