Norwegen, Finnland und Polen: Vorbereitung auf den Krieg statt Wehrpflicht-Debatte in Deutschland

Während Deutschland über die Wehrpflicht streitet, bauen Norwegen, Finnland und Polen ihre totale Verteidigung auf. Die Nachbarstaaten von Russland bereiten Bevölkerung und Reservisten auf Krisen vor.

Während in Deutschland die politische Debatte über die mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht schwelt, zeigen die direkten Nachbarn Russland s ein drastisch andersartiges Bild der sicherheitspolitischen Vorbereitung. Norwegen, Finnland und Polen haben ihre Strategien zur nationalen Sicherheit fundamental umgestellt und integrieren die zivile Bevölkerung aktiv in militärische und zivilschutztechnische Übungen. Diese Länder betrachten den Frieden als brüchig und investieren massiv in Konzepte der totalen Verteidigung, um sich im Ernstfall gegen eine russische Aggression wehren zu können.

Die norwegische Strategie der totalen Verteidigung

Norwegen hat das Jahr 2026 offiziell zum Jahr der totalen Verteidigung erklärt und erlebt derzeit einen erheblichen Zulauf bei seinen Reservisteneinheiten. Das Land mit einer 198 Kilometer langen Grenze zu Russland sieht sich als Europas wichtigster Gaslieferant und spielt zudem eine zentrale strategische Rolle in der Arktis. Die frühere norwegische Ministerpräsidentin Erna Solberg fasst die Lage des Landes im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung drastisch zusammen: Wir sind den Russen im Weg. Diese geopolitische Positionierung treibt die Bereitschaft der Bevölkerung an, wobei Umfragen zufolge 85 Prozent der norwegischen Bevölkerung die Beibehaltung der Wehrpflicht befürworten.

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Ein wesentlicher Pfeiler dieser Verteidigungsstrategie ist die norwegische Heimwehr, die über mehr als 40.000 Reservisten verfügt. Diese Zahl liegt fast doppelt so hoch wie die der regulären norwegischen Streitkräfte, die derzeit 23.000 Soldaten zählen. Die Reservisten der Heimwehr repräsentieren einen Querschnitt der gesamten norwegischen Gesellschaft. Zu ihren Reihen gehören Anwälte, Elektriker, Banker, Versicherungsvertreter und Landwirte, die ihre jeweilige berufliche Laufbahn regelmäßig gegen Tarnuniformen und Sturmgewehre eintauschen.

Die praktische Umsetzung dieser militärischen Integration zeigt sich bei den jährlichen Großübungen. Während der größten norwegischen Reservistenübung des Jahres im September in Oslo marschierten 5.000 bewaffnete und voll ausgerüstete Soldaten durch die Straßen der Hauptstadt. Parallel dazu wird der zivile Schutz intensiv vorangetrieben: In Norwegen stehen 19.000 Schutzräume mit Platz für mehr als die Hälfte der rund 5,5 Millionen Einwohner zur Verfügung. Die Regierung fordert von den Bürgern, dass sie zu Hause Vorräte lagern und genau wissen, wo sich der nächste Bunker befindet.

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Schwedische und finnische Infrastruktur für Krisenfälle

Auch Schweden hat seine Maßnahmen zur Katastrophenvorsorge erheblich verstärkt. Während der schwedischen Katastrophenschutzwoche im September verbrachten 40 Personen abwechselnd eine Nacht in einem Betonbunker in Grums. Dort übten sie unter anderem, indem sie an einer grünen Kurbel drehten, um ihre Sauerstoffversorgung im geschlossenen System sicherzustellen. Diese Übungen dienen nicht nur dem Schutz vor externen Angriffen, sondern auch der Sicherung der medizinischen Versorgung und der Versorgung Verwundeter im Notfall.

In Finnland liegt der Fokus auf der flächendeckenden Bereitstellung von Schutzinfrastruktur. Das Land verfügt über rund 50.500 Schutzräume, die für etwa 4,8 Millionen Menschen konzipiert sind. Ein Merkmal des finnischen Systems ist die multifunktionale Nutzung dieser Räume im Alltag. Viele der Schutzräume dienen heute als Sporthallen, Parkhäuser oder andere öffentliche Nutzflächen. Im Krisenfall oder bei einer militärischen Bedrohung müssen diese Einrichtungen jedoch binnen 72 Stunden voll einsatzbereit sein.

Zusätzlich zum baulichen Schutz trainieren in Finnland jährlich etwa 45.000 Reservisten spezifische taktische Fähigkeiten. Der Lehrplan umfasst Häuserkampf, den Einsatz von Drohnen sowie Gefechtsmedizin. Bei den jüngsten zivilen Schutzübungen probten mehr als 2.000 Teilnehmer gemeinsam Szenarien wie massive Cyberangriffe, langanhaltende Stromausfälle und die unmittelbare Gefahr von Raketenangriffen. Diese Kombination aus technischer Infrastruktur und menschlicher Handlungsfähigkeit soll die Gesellschaft widerstandsfähig machen.

Polen integriert Kriegsvorbereitung in den Schulunterricht

In Polen hat die Vorbereitung auf den Krieg sogar den Weg in den regulären Schulunterricht gefunden. Dort ist Kriegsvorbereitung in manchen Institutionen bereits fester Bestandteil des Curriculums. In einem Gymnasium in der Stadt Ilza trainierten bereits im Jahr 2025 Neuntklässler mit Lang- und Kurzwaffen, um den Umgang mit Waffen frühzeitig zu erlernen. Diese Praxis unterstreicht die ernste Lage, die von vielen Polen mit Blick auf den verbündeten, aber von Russland abhängigen Nachbarstaat Belarus empfunden wird. Die Angst vor einem Übergreifen des Ukraine-Krieges auf polnisches Territorium ist in der Gesellschaft groß.

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Zusätzlich zum schulischen Bereich gibt es staatlich geförderte Programme für die allgemeine Bevölkerung. Beim Programm wGotowości, was so viel wie in Bereitschaft bedeutet, werden organisierte Wochenendkurse angeboten. In diesen Kursen werden Evakuierungsstrategien und grundlegende Fähigkeiten für den Ernstfall geübt. Ein weiteres Programm mit dem Namen Trenuj z wojskiem, übersetzt Trainiere mit der Armee, ermöglicht es Zivilisten, den Umgang mit Handgranaten und anderen militärischen Geräten zu erlernen.

Die Nachfrage nach diesen militärischen und zivilen Schulungskursen in Polen ist derart hoch, dass die Kapazitäten schnell an ihre Grenzen stoßen. In einigen Städten führte der große Andrang sogar dazu, dass Wartelisten für die Teilnahme eingerichtet werden mussten. Die Vorbereitung auf eine mögliche Konfliktsituation beginnt dabei nicht erst im Erwachsenenalter, sondern teilweise bereits in der Schule. Jugendliche lernen dort Erste Hilfe und grundlegende Überlebenstechniken. Ab einem Alter von 14 Jahren gehören in diesem Kontext auch offizielle Schießübungen zum Bildungsangebot, um die Resilienz der jungen Generation gezielt zu stärken.