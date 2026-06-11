Norwegen könnte für die Überraschung im Turnier sorgen, laut Matthäus

Laut Matthäus könnte Norwegen für die Überraschung im Turnier sorgen. Norwegen hat eine perfekte WM-Qualifikation gespielt und hat in acht Spielen acht Siege eingefahren. Erling Haaland (25) hat mit 16 Toren die meisten Tore erzielt, aber auch Matthäus weiß, dass Norwegen noch mehr zu bieten hat als nur den Star-Stürmer von Manchester City.

Norwegen könnte laut Matthäus für die Überraschung im Turnier sorgen. Denn: Norwegen hat eine perfekte WM-Qualifikation gespielt. In acht Spielen gelangen acht Siege, das Team schoss unglaubliche 37 Tore.

Natürlich steuerte Erling Haaland (25) mit 16 Treffern die meisten bei, aber auch Matthäus weiß, dass Norwegen noch mehr zu bieten hat als nur den Star-Stürmer von Manchester City. Matthäus: "Die haben noch viel mehr. Wenn man sich den Kader genauer anschaut, dann sieht man, wo diese Spiele in den Vereinen unterwegs sind.

" Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Martin Ødegaard (Arsenal FC), Antonio Nusa (RB Leipzig) oder Alexander Sørloth (Atlético Madrid) sind prominente Beispiele für Norweger aus europäischen Spitzenteams. Zudem kommen etliche Akteure vom Überraschungsteam der abgelaufenen Champions-League-Saison, FK Bodø/Glimt





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