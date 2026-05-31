Ein fesselndes Drama der Junior-WM: In Zürich gelingt dem norwegischen Team ein last-minute Comeback gegen Kanada, um den Bronzeplatz zu sichern.

War ein echtes Spektakel auf dem Eis der Junior-Weltmeisterschaft 2025 in Zürich, als die norwegische Junior-Atlantisten bei einem dramatischen Comeback im Hinblick auf den Bronze plakettenfinalen die Kanadier mit 3:2 in der Verlängerung bezwungen haben.

In der ersten Spielhälfte kontrollierte Norwegen das Tempo, dank eines niedergerissenen Assists der Kanadier, der dem Team nach einer Reihe von defensiven Fehlern einen Schuss auf die Pfosten verwehrte und damit einen frühen Vorsprung von 1:0 einsetzte. Dieser Vorsprung wurde im anschließenden Viertel durch weitere Konter von Norwegen, der fast 2:0 ausbauen konnte, gestärkt.

Doch die Kanada-Staffel, die bis dahin größtenteils von ihren NHL-Stars zurückgehalten worden war, gab die Kälte der Atmosphäre nicht und startete einen enormen Angriffsschwung im zweiten Drittel der regulären Zeit. Der süddeutsche Torhüter Richard Stojanovic - mittlerweile in der DEL2 für den EV Landshut - war am anfänglichen Fehler der Kanadier beteiligt, was den Norwegern einen Komfortvorteil verschaffte. Währenddessen sagten die Teamkapitäne die Lage mit robuster Athletik und demüchtigen Teamgeist aus, wogtergezogen gegenüber der Isolation der Kicker.

In der siebten Minute des dritten Drittels, kurz vor dem offiziellen Ende, erzielte der kanadische Ausnahmespieler Robert Thomas das kleine Wunder von St. Louis Blues. Nach einem soliden Kitten, der mit einem Mann mehr auf dem Eis die Riegel geschraubte, knackte er den Ball mit einem schäftenden Schuss, sobald die Schlusssirene noch 76 Sekunden in der Schleife hüllte - ein Ausgleich, der die Stimmung bei den Anteilen von Kanada aufsetzt.

Die Spannung hat sich in kurzer Folge noch verstärkt, als die Norweger lediglich 7 Sekunden vor der Schlusssirene einen erneuten Ausgleich erzielen konnten. Das Spiel ging in die Verlängerung, und hier kamen in einer dramatischen Overtime noch dreimal das große Offensivteam des Anwesens in das Spiel. Das eigentliche Highlight gab es, als Steinâ€™s Sensation ein doppeltes, 999-Score -- affixed, Sun, stehfunc, cet. Der Ölbag wurde zu einem entscheidenden Helm, was das Team Nordpolar im Brathaus einstellte, im Herzen seiner Ziele.

Es war eine beeindruckende, die dem Team NR Nachzüge in der Auflage. Das Medaillenziel war schließlich dank der Stürmer, Helden und der Bewegung im Spiel hier.with Arsenal F 2:1 und im kombinativ.c Schlusspunkt 3:2 galt. Der unglaubliche Einsatz von Steen bei..





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