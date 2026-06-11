Norwegen plant weltweit ersten Schiffs‑Tunnel durch den Berg - Mega‑Projekt zurück auf Kurs

Norwegens Küstenverwaltung bereitet den Start des "Stad Ship Tunnel" vor, einem 1,8 km langen, 37 m breiten Unterwasserweg für Containerschiffe, der den gefährlichen Kap‑Stad-Abschnitt sicher umschließt. Nach Kostendiskussionen soll das Projekt 8,6 Mrd. Kronen kosten und 2027 mit dem Bau beginnen.

Norwegen plant ein beispielloses Infrastrukturvorhaben, das die Schifffahrt revolutionieren könnte: Der " Stad Ship Tunnel " soll künftig große Handelsschiffe durch einen Berg geleiten und damit einen der berüchtigtsten Küstenabschnitte des Landes umgehen.

Der Ort des Geschehens ist das Kap Stad auf der Halbinsel Stadlandet, das seit Langem für heftige Stürme und massive Wellen bekannt ist und Seeleute immer wieder vor große Herausforderungen stellt. Der geplante Tunnel soll mit einer Länge von rund 1,8 Kilometern und einer Breite von etwa 37 Metern nicht nur kleine Boote, sondern auch Containerschiffe von bis zu 140 Metern Länge und einem Gewicht von rund 16.000 Tonnen sicher durch das Gebirge führen.

Damit würde er den gefährlichen Seeverkehr um die Landzunge herum überflüssig machen und eine wetterunabhängige, geschützte Passage bieten - ein Konzept, das es in dieser Dimension bislang nirgends auf der Erde gibt. Die Idee wurde bereits 2017 vom norwegischen Parlament angenommen, doch das Projekt geriet kurze Zeit später in Gefahr, weil die Kosten stark nach oben korrigiert wurden. Während ursprünglich mit fünf Milliarden Kronen (etwa 455 Millionen Euro) gerechnet wurde, sprangen spätere Schätzungen zeitweise auf über neun Milliarden Kronen.

Die damalige Regierung unter Ministerpräsident Jonas Gahr Støre zog sich daraufhin aus dem Vorhaben zurück. Nach intensiven Verhandlungen zwischen Regierung und Parlament wurde jedoch ein neuer Kostenrahmen vereinbart: Die Bauausgaben sollen nun bei 8,6 Milliarden Kronen liegen, was rund 782 Millionen Euro entspricht. Der Staat hat damit ein klares Signal gesendet, dass das Projekt wieder auf Kurs ist. Die staatliche Küstenverwaltung Kystverket hat bereits die nächsten Schritte eingeleitet.

Generaldirektor Einar Vik Arset erklärte, dass Anfang 2027 die formellen Prozesse zum Baubeginn gestartet werden sollen. Die Auswahl des Bauunternehmers steht kurz bevor, wobei drei Konsortien weiterhin im Rennen sind. Die Bauzeit wird auf etwa fünf Jahre geschätzt, sodass der Tunnel voraussichtlich Mitte der 2030er‑Jahre fertiggestellt sein soll. Für die Errichtung müssen rund drei Millionen Kubikmeter Fels gesprengt werden - das entspricht etwa 750 000 LKW‑Ladungen.

Wird das Projekt erfolgreich umgesetzt, könnte der "Stad Ship Tunnel" neben dem Panamakanal und dem Suezkanal zu einem der wichtigsten Knotenpunkte der globalen Schifffahrt heranwachsen und gleichzeitig die Sicherheit entlang einer der gefährlichsten Küsten Norwegens deutlich erhöhen





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