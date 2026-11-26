Bist du wirklich gläubig? Der norwegische Staat verschickt ab Ende November eine SMS an Millionen Einwohner, die als Mitglied einer Religionsgemeinschaft aufgeführt sind - denn offenbar tauchen dort einige ohne ihr Wissen auf.

Registrierte Religionsgemeinschaften in Norwegen können einen jährlichen Zuschuss vom Staat bekommen, der sich nach der Zahl der Mitglieder richtet. Bist du wirklich gläubig?

Der norwegische Staat verschickt ab Ende November eine SMS an Millionen Einwohner, die als Mitglied einer Religionsgemeinschaft aufgeführt sind - denn offenbar tauchen dort einige ohne ihr Wissen auf. Norwegen verschickt ab kommender Woche SMS an Millionen Menschen im Land, um deren Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft zu überprüfen. Damit verschärft die Regierung die Kontrollen, nachdem zahlreiche Fälle ans Licht gekommen waren, in denen Menschen ohne ihr Wissen als Mitglieder von Religionsgemeinschaften registriert wurden.

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"Die Menschen sollen selbst entscheiden können, wo sie Mitglied sein möchten", sagte Kinder- und Familienministerin Lene Vågslid laut einer Mitteilung. "Und für falsch registrierte Mitgliedschaften sollen keine Zuschüsse gezahlt werden. " Die SMS geht ab dem 30. November schrittweise an alle Einwohnerinnen und Einwohner raus, die mindestens 15 Jahre alt und als Mitglied einer Religionsgemeinschaft aufgeführt sind.