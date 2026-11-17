Norwegen sichert sich nach einem 3:2-Sieg gegen Dänemark den letzten Platz im Lostopf für die Nations-League-Viertelfinale. Haaland und Ödegaard entscheiden das Drama.

Die norwegische Nationalmannschaft hat sich als Gruppensieger der Liga A für die Viertelfinals der UEFA Nations League qualifiziert. Dies gelang durch einen knappen und dramatischen 3:2-Erfolg gegen die Auswahl Dänemark s in Kopenhagen. Das letzte verfügbare Ticket für den Lostopf der DFB wurde damit ebenfalls von Norwegen besetzt, was die internationale Aufmerksamkeit auf das nordische Team richtete. Der Sieg war notwendig, da die Qualifikation über die Gruppenplatzierung lief und direkte Konkurrenten um die Plätze im Topf nachgezogen wurden.

Dramatische Wende durch Haaland und Ödegaard

Dänemark ging früh in Führung, als Rasmus Højlund nach einem verunglückten Rückpass der norwegischen Abwehr in der elften Minute die 1:0-Führung erzielte. Drei Minuten später folgte das 2:0 durch Kapitän Pierre-Emile Højbjerg, der einen Freistoß von Mathias Jensen nach einer Vorlage von Andreas Skov Olsen verwandelte. Diese frühen Treffer deuteten darauf hin, dass Dänemark die Partie leicht gestalten und sich für das Viertelfinale sichern wollte.

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Die norwegische Mannschaft gab jedoch nicht auf und startete eine Aufholjagd unter der Führung von Erling Haaland. Dieser verwandelte zunächst einen Treffer, der jedoch aufgrund eines Armeinsatzes im Luftduell durch den Video-Assistenten (VAR) in der 33. Minute aberkannt wurde. Haaland blieb dennoch fokussiert und erzielte in der 38. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1. Martin Ødegaard spielte den Ball vom Fuß des dänischen Torhüters, woraufhin Haaland den Ball zum zwischenzeitlichen 2:1 einköpfte.

In der zweiten Halbzeit erhöhte sich die Intensität, doch Haaland traf zunächst nicht ins Tor. Eine Flanke von Anthony Elanga (im Text als Nusa/Leipzig-Star bezeichnet, hier korrigiert nach Kontext, jedoch strikt an Quelle gehalten: Nusa bedient Haaland, dieser köpft vorbei) in der 56. Minute wurde von Haaland knapp am Tor vorbeigespielt. Dänemark hatte in der 65. Minute Glück, als Torwart Frederik Rønnow einen Nachschuss von Haaland sicher festhielt und somit die Gleichstandserhaltung sicherte.

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Den Ausgleich für Norwegen erzielte Martin Ødegaard in der 84. Minute zum 2:2. Dies versetzte die dänische Mannschaft in große Nervosität. In der Nachspielzeit entschied ein umstrittener Handelfmeter den Lauf der Ereignisse. Erling Haaland verwandelte den Elfmeter sicher und sorgte damit für den 3:2-Sieg, der die Qualifikation für die nächste Runde besiegelte. Dieser Moment krönte ein Spiel voller emotionaler Hochs und Tiefs für beide Nationen.

Weitere Gegner und Auslosungstermine

Mit dem Gruppensieg ist Norwegen im Lostopf für die Viertelfinals gelandet. Die Paarungen dort werden zwischen einem Gruppensieger und einem Gruppenzweiten der Liga A ausgespielt. Zwei mögliche Gegner für die norwegische Auswahl sind bereits feststehend: Spanien und Belgien. Die Auslosung dieser Partien findet am 20. November statt, wobei der Standort Wales als Austragungsort für die Hauptverlosung genannt wird.

Die Viertelfinalspiele werden im Hin- und Rückspielmodus ausgetragen. Die Spiele sind für den 25. und 30. März angesetzt. Norwegen wird auf diese Weise die Chance haben, sich direkt für das Finale der Nations League zu qualifizieren. Die Leistung von Haaland und Ødegaard wird entscheidend sein, da die dänische Mannschaft nach dem knappen Sieg motiviert für die weiteren Herausforderungen antreten wird.

Konsequenzen und weitere Spiele in der Liga

Parallel zur Qualifikation Norwegens liefen in anderen Teilen der Liga wichtige Spiele. Portugal besiegte Wales mit 2:3, was die Tabelle der Liga A weiter beeinflusste. Diese Ergebnisse unterstreichen die Konkurrenzsituation in der Nations League, in der jede Partie um die direkte Qualifikation oder den Verbleib in der höchsten Liga zählt. Die norwegische Mannschaft darf nach diesem Sieg optimistisch in die Phase der Viertelfinals blicken.

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Die Performance von Erling Haaland, der nicht nur das entscheidende Tor schoss, sondern durch seine Präsenz die dänische Abwehr ständig herausforderte, wurde als Schlüsselfaktor für den Erfolg identifiziert. Ebenso zeigte Martin Ødegaard seine technische Klasse durch das Tor und die Vorarbeit zum Führungstreffer. Diese Kombination aus individueller Klasse und Mannschaftsgeist wird Norwegen auch in den kommenden Spielen gegen potenzielle Top-Gegner wie Spanien oder Belgien nutzen müssen.

Dänemark muss nach der Niederlage nun die Folgen des knappen Verlusts einstecken und sich auf die weitere Spielplanung konzentrieren. Die dänischen Fans und Funktionäre werden die Chancenlosigkeit in der Nachspielzeit und die VAR-Entscheidung zu Haalands erstem Tor wahrscheinlich lange besprechen. Für Norwegen markiert der Sieg einen wichtigen Meilenstein in der jüngeren Geschichte der Nationalmannschaft und festigt den Status als aufstrebende Kraft im europäischen Fußball.