Norwegen sperrt russische und belarussische Profisportler

Die norwegische Regierung verschärft die Einreisebestimmungen für russische und belarussische Sportler. Die Kulturministerin begründet dies mit dem Angriffskrieg.

Die Regierung in Oslo kündigt drastische Maßnahmen gegen Sportler aus Russland und Belarus an. Ab sofort dürfen Profisportler aus beiden Ländern sowie ihre Betreuer nicht mehr zur Teilnahme an internationalen Wettkämpfen nach Norwegen einreisen. Diese klare Kante zieht das skandinavische Land nun nach dem Beispiel Finnlands und zeigt, wie tief die politische Spaltung im internationalen Sport weitergeht.

Kulturministerin begründet Einreiseverbot

Lubna Jaffery, die norwegische Ministerin für Kultur und Gleichstellung, macht den brutalen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine direkt für die neuen Regeln verantwortlich. Sie betont, dass die norwegische Regierung den Krieg nicht unterstützen kann und daher keine Plattform für die Vertreter der aggressiven Nation bieten wird. Die Einreiseverbote gelten explizit für Profisportler und das zugehörige technische Personal, das zur Begleitung der Athleten benötigt wird.

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Als zentrales Argument führt die Regierung die enge institutionelle Verknüpfung zwischen dem russischen Spitzensport und dem staatlichen Apparat an. Laut Oslo lässt sich die Teilnahme russischer Athleten bei internationalen Wettbewerben nicht unabhängig vom Kriegsgeschehen betrachten. Jede öffentliche Auftritte dieser Sportler wird somit als politische Unterstützung der aktuellen Regierungspolitik interpretiert. Dies gilt auch für belarussische Staatsbürger, die in diesem Kontext gleichermaßen behandelt werden.

Reaktion auf IOC und Sportverbände

Die verschärften Regeln entstehen vor dem Hintergrund, dass das Internationale Olympische Komitee (IOC) und verschiedene internationale Sportverbände die Teilnahmebedingungen jüngst wieder gelockert haben. Mehrere Verbände hatten russischen Athleten unter neutraler Flagge oder unter strengen Auflagen die Rückkehr ermöglicht. Norwegen stellt sich dieser Entwicklung jedoch entschieden entgegen und ignoriert die Lockerungen der globalen Verbände im nationalen Raum.

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Finnland hatte bereits zuvor seine Grenze für russische Sportler geschlossen und keine Visa für Wettkämpfe erteilt. Die norwegische Entscheidung folgt dieser Linie, um die eigene Haltung im Norden Europas zu schärfen. Besonders betroffen von diesen Einschränkungen dürften die Wintersportarten sein. Beide Länder hostsen zahlreiche prestigeträchtige internationale Meisterschaften und Weltcup-Veranstaltungen im Winter.

Polen und FIS im Konflikt

Auch Polen zeigt eine harte Linie und verweigert russischen Athleten die Einreise, unabhängig von den Entscheidungen der Verbände. Der Weltskiverband FIS hatte ausgewählten russischen Skispringern zuvor die Teilnahme an den Weltcups in Aussicht gestellt. Die Bedingung dafür war das Starten unter neutraler Flagge und die strikte Abwesenheit politischer Botschaften. Dies sollte eine Rückkehr in den Weltcup-Kalender ermöglichen.

Doch Polen lehnt diese Zulassung kategorisch ab. Die russischen Skispringer sind daher von den Wettkämpfen in Zakopane und Wisla ausgeschlossen. Letztlich entscheiden die Gastgeberländer über die erteilten Einreisegenehmigungen und haben damit das letzte Wort. Das IOC und die Weltverbände streben nach der Wiederaufnahme der Athleten, doch die nationalen Regierungen setzen der politischen Isolierung Grenzen.

Konsequenzen für den Wintersport

Diese politischen Konflikte werden den gesamten Winter über anhalten und den Sportbetrieb vor Ort erheblich stören. Organisatoren stehen vor der Herausforderung, Wettbewerbe ohne russische und belarussische Teilnehmer durchzuführen oder die Einreise nicht zu gestatten. Die Situation zeigt, dass der Sport nicht als separate Sphäre betrachtet wird, die außerhalb der Geopolitik existiert.

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Für die betroffenen Athleten bedeutet dies eine totale Exklusion von großen Veranstaltungen in Nordeuropa. Die Länder, die sich gegen die Teilnahme aussprechen, argumentieren mit der Verantwortung, keinen politischen Raum für die Kriegsführer zu bieten. Bis auf Weiteres bleibt der Sport in diesen Regionen ein Spiegel der aktuellen internationalen Spannungen und der daraus resultierenden Sanktionen.