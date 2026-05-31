Norwegen überrascht bei Eishockey-WM: Bronze gegen Kanada

Norwegen sichert sich bei der Eishockey-WM 2026 in der Schweiz sensationell die Bronzemedaille. Die Skandinavier besiegen Kanada nach Verlängerung und feiern den größten Erfolg ihrer WM-Geschichte.

Die kanadische Eishockeynationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz überraschend die Bronzemedaille verpasst. Im Spiel um den dritten Platz unterlagen die Nordamerikaner den norwegischen Außenseitern nach spannender Verlängerung mit 2:3 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0).

Norwegen krönte damit ein sensationelles Turnier und sicherte sich die erste WM-Medaille in der Geschichte des Landes. Bereits in der Gruppenphase hatten die Norweger für Furore gesorgt, als sie in der stark besetzten Gruppe B hinter Kanada den zweiten Platz belegten und dabei traditionsreiche Eishockeynationen wie Tschechien, Schweden und die Slowakei hinter sich ließen.

Im Viertelfinale setzten sie sich mit 2:0 gegen das ebenfalls Überraschungsmannschaft Lettland durch, ehe im Halbfinale gegen die furios aufspielende gastgebende Schweiz mit 0:6 klar Endstation war. Kanada hingegen zog nach souveränen Siegen in den K.o. -Runden ins Halbfinale ein, unterlag dort jedoch dem späteren Weltmeister Finnland mit 2:4 und verpasste damit den erneuten Finaleinzug. Das Spiel um Bronze entwickelte sich zunächst deutlich zugunsten der Norweger.

Mathias Pettersen brachte sein Team in der siebten Minute in Führung, Stian Solberg erhöhte in der 33. Minute auf 2:0. Kanadas berühmte NHL-Stars um Sidney Crosby und Macklin Celebrini fanden lange Zeit nicht ins Spiel und blieben hinter den Erwartungen zurück. Erst sprachen das Team von Trainer Andre Tourigny durch Tore von Robert Thomas in der 59. und 60.

Minute auszugleichen und die Verlängerung zu erzwingen. Dort erzielte ein norwegischer Spieler den entscheidenden Treffer zum 3:2-Endstand. Für Norwegen ist dies die historisch beste Platzierung bei einer Eishockey-WM, bisher war ein vierter Platz aus dem Jahr 1951 die Höchstmarke. Mit diesem Sieg feierten die Norweger zudem nur den dritten Sieg über Kanada in der Länderspielgeschichte überhaupt.

Deutschlands Eishockeyteam war wie im Vorjahr bereits in der Gruppenphase ausgeschieden, im kommenden Jahr wird die WM in Deutschland ausgetragen. Finnland sicherte sich mit einem Finalsieg über die Schweiz den Titel und krönte sich zum Weltmeister 2026





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