Norwegen und Portugal qualifizieren sich als Gruppensieger und -Zweite für die Runde der letzten Acht. Die Auslosung findet am Freitag in Nyon statt.

Die norwegische Fußballnationalmannschaft hat sich im skandinavischen Duell in Kopenhagen nach einem spannenden 3:2-Erfolg über Dänemark für die Viertelfinalrunde der UEFA Nations League qualifiziert. Durch diesen Sieg sichert sich Norwegen den zweiten Platz in der Gruppe A4 und öffnet sich die Möglichkeit auf ein Duell mit dem DFB-Team. In Cardiff gelang Portugal mit einem 3:2-Sieg über Wales der Gruppensieg, womit die Iberos als Top-Team in die nächste Runde einziehen.

Dreher in Kopenhagen und Gruppensieg in Cardiff

Das Spiel in der dänischen Hauptstadt begann für die norwegische Auswahl äußerst turbulent. Rasmus Højlund erzielte in der elften Minute die Führung für Dänemark, gefolgt von einem weiteren Tor durch Pierre-Emile Højbjerg in der vierzehnten Minute. Die Wikinger lagen somit früh mit 0:2 zurück, doch Erling Haaland reduzierte in der dreiundsiebzigsten Minute den Rückstand auf ein Tor. Trotz eines korrigierten Treffers Haalands wegen Handspiels in der dreiunddreißigsten Minute durch den VAR kehrte sich das Spiel im zweiten Halbzeitenverlauf komplett. In der achtundachtzigsten Minute glich Martin Ødegaard aus, und kurz darauf setzte Haaland den entscheidenden Treffer per Elfmeter in der sechsten Minute der Nachspielzeit auf die正确的 Seite.

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Gleichzeitig in Cardiff gewann Portugal gegen Wales mit demselben Endergebnis von 3:2 und beendete damit letzte Zweifel am Gruppensieg. Bruno Fernandes eröffnete in der elften Minute die Bilanz, ehe David Brooks in der dreizehnten Minute ausglich. Pedro Neto stellte in der vierzigsten Minute den Führungsvorsprung wieder her, aber auch Sorba Thomas glich in der vierzigsten Minute erneut aus. Neto sah zudem in der vierundsiebzigsten Minute die Gelb-Rote Karte. Carlos Forbs sorgte in der siebzigsten Minute für den Siegtreffer, der Portugal den ersten Platz in der Tabelle sicherte.

Auslosung im Schweizer Nyon und Playoffs für Dänemark

Die offizielle Auslosung für die Viertelfinalspiele wird am kommenden Freitag im schweizerischen Nyon stattfinden. Durch den Sieg zieht Norwegen an Dänemark vorbei, das nun in die Abstiegs-Playoffs muss, um den Verbleib in der Liga zu verteidigen. Diese Playoffs sind für den März angesetzt. Norwegen hat sich damit einen potenziellen Gegner für das DFB-Team gesichert, falls die deutsche Nationalmannschaft ebenfalls die Gruppenphase erfolgreich übersteht.

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Portugal hingegen tritt nun als Gruppensieger in die nächste Runde ein. Die portugiesische Auswahl wird in der Auslosung auf einen der stärkeren Gegner wie Belgien, die Niederlande oder Spanien treffen können. Die Viertelfinalspiele werden im März des kommenden Jahres mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Die Struktur des Turniers sieht vor, dass sich die Gewinner dieser Duelle für das Final Four qualifizieren, das im Sommer des darauffolgenden Jahres stattfindet.

Wichtige Daten und Termine im Überblick

Für die Teilnehmer und Fans sind mehrere fixe Termine von großer Bedeutung. Die Auslosung für die Viertelfinalbegegnungen erfolgt am Freitag in Nyon. Die eigentlichen Partien der Runde der letzten Acht werden im März des nächsten Jahres ausgetragen. Das Final Four, das die letzten vier Teams des Wettbewerbs umfasst, ist für den Sommer terminiert. Das große Finale der UEFA Nations League ist für den 13. Juni 2027 festgelegt.

Die Leistung von Erling Haaland war entscheidend für den Erfolg Norwegens, insbesondere der Elfmeter in der Nachspielzeit. Für Portugal war es nach dem Ausscheiden von Cristiano Ronaldo ein wichtiger erster Sieg unter der neuen Ära. Die Gruppenphase ist damit abgeschlossen, und die Teams bereiten sich auf die knockout-Phase vor, in der jedes Spiel über den weiteren Verlauf des Wettbewerbs entscheidet.