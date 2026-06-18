Norwegen wirbt als Ehrengast auf der CIFTIS 2026 für Zusammenarbeit in grüner Energie, Digitalisierung und Premium-Ernährung

Norwegen präsentiert sich als Ehrengastland auf der China International Fair for Trade in Services 2026. Im Vorfeld fanden Vorbereitungstreffen in Peking statt, bei denen norwegische und chinesische Vertreter die Bereiche grüne Energie, Digitaltechnologie, gesundes Leben und Premium-Ernährung als Schwerpunkte der Zusammenarbeit definierten. Die Messe bietet erstmals einen Roadshow-Bereich für Overseas-Expansionsdienste, um effiziente Matchmaking-Möglichkeiten zu schaffen.

Am 16. Juni 2026 fand in Peking die Promotion-Veranstaltung für Norwegen als Ehrengastland auf der China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) 2026 statt.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die Vorbereitungen für Norwegens Teilnahme als Ehrengast auf der CIFTIS 2026. Die Delegation der Königlich Norwegischen Botschaft in China besuchte am Vormittag den Shougang Park, den ständigen Veranstaltungsort der CIFTIS, um sich vor Ort überLayout, Geländebedingungen und Serviceleistungen zu informieren und erste Vorbereitungen für den norwegischen Auftritt zu treffen.

Am Nachmittag lud die Veranstaltung im Lize Business District in Fengtai, Peking, zu einer hybriden Promo- und Austauschveranstaltung, koordiniert von der norwegischen Botschaft, Innovation Norway, dem Beijing International Service Trade Affairs Center und der Bezirksregierung Fengtai. Vertreter aus Wirtschaftsverbänden, Unternehmen und Institutionen beider Länder diskutierten neue Chancen für die bilaterale Zusammenarbeit im Dienstleistungssektor. Gao Yunchao vom Beijing International Service Trade Affairs Center kündigte an, dass die CIFTIS 2026 vom 9. bis 13.

September im Shougang Park stattfinden wird, mit dem Leitmotiv Global Services, Shared Prosperity. Neben Ausstellungen, Verhandlungen und Forumsshows bietet die Messe erstmals einen dedizierten Roadshow-Bereich für Overseas-Expansionsdienste, um chinesischen und ausländischen Unternehmen effizientere Matchmaking-Möglichkeiten zu bieten. Er lud norwegische Unternehmen nachdrücklich ein, die Plattform zu nutzen, um Technologien und Marken zu präsentieren und konkrete Projekte zu verwirklichen.

Henning Kristoffersen, Handelsattaché der norwegischen Botschaft, betonte, dass Norwegen als Ehrengast einen Nationalpavillon mit den Schwerpunkten grüne Energie, Digitaltechnologie, gesundes Leben und Premium-Ernährung errichten wird. Er hoffe, mehr norwegische Unternehmen über die CIFTIS zur Erschließung des chinesischen Marktes zu bewegen. Fengtais stellvertretender Bürgermeister Gao Chongyao warb mit einer soliden Industriebasis, offenen Vorteilen und einem erstklassigen internationalen Umfeld und lud norwegische Unternehmen ein, in Fengtai Fuß zu fassen.

Zhao Qian, stellvertretende Direktorin des Lize Financial Business District Management Committee, stellte das Bezirksumfeld, Branchenstärken, Förderpolitiken und ausländerspezifische Dienstleistungen vor, um ausländischen Investoren umfassende Unterstützung zu bieten. In thematischen Sessions sprachen zudem Vertreter von CICETE, Capital Exhibition, Pure Salmon Technology und EY über Digitale Grünwirtschaft, Sonderausstellungen, nachhaltige Entwicklung, Life Sciences, Premium-Ernährung und Kulturaustausch. Sie zeigten die Innovationskraft norwegischer Unternehmen im Dienstleistungsbereich und ihr Interesse, mithilfe der CIFTIS weitere Marktanteile in China zu gewinnen





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