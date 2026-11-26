Eva Norvid klären die Situation rund um die FIFA-Wahl am 18. März. Sie nennt die Absetzung von Gianni Infantino schwer, hofft aber auf ein Bündnis der Gegner in Rabat.

Die Chefin des norwegischen Fußballverbandes hat公开 eingeräumt, dass die Absetzung von Gianni Infantino bei der kommenden Wahl in Rabat äußerst schwierig sein wird. Die 45-jährige Funktionärin äußerte sich am Donnerstag zur aktuellen politischen Lage innerhalb des Weltverbandes und betonte, dass sie dennoch nicht aufgeben wolle. Sie hoffe weiterhin, dass es den anderen Kandidaten gelingen werde, ihre Kräfte gegen den amtierenden Präsidenten zu bündeln.

Schwierige Aussichten für die Herausforderer

Eva Norvid, die Führungsperson des norwegischen Verbandes, hat sich seit Jahren kritisch mit der Führung von Infantino auseinandergesetzt. Sie hat sogar eine formelle Ethikbeschwerde gegen den Schweizer Funktionär eingereicht. Trotzdem sieht sie die Lage nüchtern und realistisch. Sie räumte ein, dass Infantino aktuell zahlreiche Unterstützer auf seiner Seite hat. Dies erschwert die Chancen der Opposition erheblich, zumal die politische Weltlage als instabil beschrieben wird.

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Dennoch bleibt ein Funke der Hoffnung bestehen. Norvid erwähnte explizit, dass man nie wirklich wissen kann, was in der Politik geschieht. Sie verwies darauf, dass es aus unterschiedlichsten Gründen durchaus möglich sei, dass am Ende ein anderer Kandidat als Infantino gewinnt. Die aktuelle Unsicherheit im globalen Kontext könnte auch innerhalb der FIFA-Strukturen zu unerwarteten Wendungen führen.

Kandidaten und das strategische Bündnis

Die Kandidatin verweist dabei auf die Position ihrer Mitkonkurrenten. Sie hofft auf ein Zusammenwirken von Lamine Diallo und Kozo Tashima. Diallo ist der zweite Herausforderer im Rennen um das Amt des FIFA-Präsidenten. Der dritte Kandidat ist Kozo Tashima, der als Ehrenpräsident des japanischen Fußballverbandes fungiert. Norvid sieht in der Bündelung dieser Kräfte den einzigen realistischen Weg, um gegen den etablierten Führungsstil anzukommen.

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Infantino hat sich in den vergangenen Monaten beträchtliche Rückendeckung gesichert. Trotz des Wirbels um den inzwischen gescheiterten Investorenplan der Weltmeisterschaft hat er die Unterstützung der Konföderationen aus Afrika, Asien und Südamerika gewonnen. Diese massive Unterstützung durch die kontinentalen Dachverbände stellt für die Opposition eine enorme Hürde dar und festigt die Position des Schweizer Amtsinhabers vor der Wahl am 18. März.

Geheime Abstimmung lässt das Rennen offen

Trotz der scheinbar klaren Verhältnisse weist Norvid auf einen entscheidenden Mechanismus der Wahl hin. Sie betont, dass nicht die Kontinentalverbände direkt abstimmen, sondern die nationalen Verbände der Mitgliedsstaaten. Dieser Unterschied ist taktisch von enormer Bedeutung für den weiteren Verlauf des Wahlkampfes in Marokko. Jede einzelne Stimme wird dabei geheim abgegeben, was strategisches Taktieren und geheime Absprachen zwischen den Verbänden ermöglicht.

Daher bezeichnet Norvid das Rennen weiterhin als offen. Die Geheimheit der Stimmabgabe entzieht sich der öffentlichen Kontrolle und kann dazu führen, dass sich Verbände von den offiziellen Positionen ihrer Konföderationen lösen. Dies bietet den Herausforderern Diallo und Tashima eine letzte Chance, noch Stimmen zu mobilisieren, die nicht im öffentlichen Licht der Konföderations-Unterstützung für Infantino stehen.

Konsequenzen für den Fußballweltverband

Die Äußerungen der norwegischen Chefin spiegeln die tiefgreifenden Spaltungen wider, die die FIFA-Führung seit Jahren belasten. Die Kombination aus ethischen Bedenken, gescheiterten Investitionsplänen und der politischen Instabilität schafft ein Klima, in dem Traditionen und Loyalitäten infrage gestellt werden. Für die Wähler in Rabat wird die Entscheidung am 18. März damit zu einer komplexen Abwägung zwischen Stabilität und Veränderung.