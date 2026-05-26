Norwegens Kronprinz Haakon expresses concern for ailing wife Mette-Marit

Norwegens Kronprinz Haakon has expressed concern for his wife Mette-Marit, who is suffering from a rare and incurable lung disease. Haakon mentioned that Mette-Marit's condition has worsened in recent times and he is worried about her health.

Norwegens Kronprinz Haakon hat sich besorgt über den Gesundheitszustand seiner an einer unheilbaren Lungenkrankheit leidenden Ehefrau Mette-Marit geäußert.

"Die Kronprinzessin ist schwer krank, und ich finde, dass sich ihr Zustand in jüngster Zeit deutlich verschlechtert hat", sagte Haakon am heutigen Dienstag bei einer Pressekonferenz. Er mache sich "Sorgen um ihre Gesundheit". Haakon hatte 2018 bekannt gegeben, dass sie an einer seltenen Form von Lungenfibrose leidet – einer unheilbaren Krankheit, die zu Narbenbildung in der Lunge und damit zu Atemnot führt.

"Aber natürlich ist das keine vollkommen befriedigende Lösung. ". Ende Dezember hatte der Palast erklärt, dass sich Mette-Marit wohl zeitnah einer Lungentransplantation unterziehen müsse. Sie zeigte sich dort sichtbar geschwächt.

Immer wieder musste sie husten, war zwischendurch zu schwach zum Stehen. Die Kronprinzessin trug ein Sauerstoffgerät mit Nasenbrille, musste während der Feierlichkeiten mehrfach Pausen einlegen. Trotz ihrer schweren Erkrankung zog sie aber die Feierlichkeiten durch. Auch Mette-Marits und Haakons Sohn Sverre Magnus (20) teilt offenbar die Sorge um seine Mutter.

Er verließ seine Wahlheimat Italien, ist nach Norwegen zurückgekehrt. In den vergangenen Wochen fiel auf: Der Prinz ist plötzlich wieder ständig an der Seite seiner Familie zu sehen. Zusätzliche Sorgen machte Mette-Marit ihr anderer Sohn Marius Borg Hoiby, der aus einer früheren Beziehung stammt. In den vergangenen Monaten musste der sich bekanntlich wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht verantworten.

Das Urteil gegen ihn wird für Mitte Juni erwartet. Die Kronprinzessin steht zudem wegen ihrer jahrelangen Freundschaft mit dem inzwischen verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein unter Druck. In den Ende Januar veröffentlichten Ermittlungsakten zum Fall Epstein tauchte Mette-Marits Name häufig auf





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