Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit auf Warteliste für Lungentransplantation

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit wurde aufgrund ihrer schweren Lungenfibrose auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt. Ihr Gesundheitszustand hat sich dramatisch verschlechtert, sodass die Operation lebensnotwendig ist. Die Familie steht ihr bei, und Tochter Ingrid Alexandra kehrte aus Australien zurück, um in Oslo zu bleiben.

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) leidet an einer schweren Lungenfibrose , einer unheilbaren Erkrankung, die ihr zunehmend die Kraft raubt. Ihre Ärzte haben sie nun offiziell auf die Warteliste für eine Lungentransplantation setzen lassen.

Um überhaupt für diese Liste in Frage zu kommen, muss die aktuelle Lebenserwartung auf ein Jahr gesunken sein. Diese Tatsache allein zeigt, wie dramatisch sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert hat. Die Behandlung am Rikshospitalet in Oslo, wo die lebensrettende Operation durchgeführt werden soll, ist bereits vorbereitet. Lungenspezialist Are Holm erklärte, dass die Entwicklung der Erkrankung ernst sei und eine Transplantation so schnell wie nötig erfolgen müsse.

In Norwegen stehen durchschnittlich fünf Personen auf der Warteliste für Spenderlungen, aktuell sind es acht. Die Wartezeit kann Monate oder sogar Jahre betragen, und das Prozedere ist streng: Wenn eine Lunge verfügbar ist, wird der Patient ausgewählt, der am besten passt. Für Mette-Marit bedeutet dies eine Zeit der Ungewissheit, in der sie auf ein lebensrettendes Organ hofft. Die Familie der Kronprinzessin zeigt sich in dieser schweren Zeit geschlossen.

Ihr Ehemann Kronprinz Haakon sowie die Kinder Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und Prinz Sverre Magnus (19) stehen ihr bei. Besonders bewegend ist die Entscheidung von Ingrid Alexandra, ihr Leben kurzerhand umzustellen. Sie kehrte aus Australien zurück, wo sie an der Universität Sydney studierte, und wird ihr Studium nun in Oslo fortsetzen, um ihrer Mutter nahe zu sein. Auch Prinz Sverre Magnus plant, sein Studium in Europa aufzunehmen, damit er bei Bedarf jederzeit nach Norwegen zurückkehren kann.

Die Botschaft der Familie ist eindeutig: In dieser kritischen Phase steht Mette-Marits Gesundheit an erster Stelle. Ein Bild, das die Familie bei einem Klinikbesuch zeigt, machte die emotionale Belastung für alle Beteiligten deutlich. Beobachter gehen davon aus, dass bei diesem Termin letzte Untersuchungen und wichtige Gespräche im Vorfeld der Transplantation stattfanden. Die Folgen der Erkrankung reichen weit über den gesundheitlichen Zustand der Kronprinzessin hinaus.

Der norwegische Hof teilte mit, dass Mette-Marit bis auf Weiteres keine offiziellen Termine wahrnehmen kann. Ihr öffentliches Leben kommt damit praktisch zum Erliegen. Wie lange sie aus dem Rampenlicht verschwinden wird, ist ungewiss. Bereits am Nationalfeiertag war zu sehen, wie sie husten musste und kaum Kraft hatte, sie musste sitzen.

Besonders schmerzhaft dürfte für das Kronprinzenpaar die Absage privater Höhepunkte sein: Die für August geplanten Feierlichkeiten zum silbernen Hochzeitsjubiläum wurden verschoben. Auch eine wichtige Provinzreise im September kann Mette-Marit nicht antreten. Statt festlicher Termine und familiärer Feiern bestimmt nun das Warten auf einen Spender die Zukunft der Kronprinzessin. Die Bevölkerung Norwegens zeigt große Anteilnahme, und viele hoffen, dass bald ein passendes Organ gefunden wird.

Die Situation bleibt angespannt, und die Königsfamilie bittet um Privatsphäre in dieser herausfordernden Zeit





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Kronprinzessin Mette-Marit steht auf Warteliste für LungentransplantationDie norwegische Kronprinzessin Mette-Marit wurde aufgrund ihrer schweren Lungenerkrankung auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt. Ihr Gesundheitszustand hat sich rapide verschlechtert, sodass ein solcher Eingriff notwendig geworden ist. Die Familie, einschließlich ihrer Tochter Ingrid Alexandra, die ihr Studium nach Norwegen verlegt, steht ihr bei. Offizielle Termine werden bis auf Weiteres abgesagt.

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