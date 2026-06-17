Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit erhält erfolgreich Lungentransplantation während Sohn im Gefängnis sitzt

Während Kronprinzessin Mette-Marit eine lebensrettende Lungentransplantation erhält, bleibt ihr Sohn Marius Borg Høiby trotz Berufung in Haft. Die Familie steht zwischen Hoffnung und Verzweiflung.

Dramatische Stunden für die norwegische Königsfamilie : Während Kronprinzessin Mette-Marit eine lebensrettende Lungentransplantation erhält, sitzt ihr Sohn Marius Borg Høiby im Gefängnis. Der Palast bestätigte am Mittwoch, dass die Operation im Rikshospitalet in Oslo erfolgreich verlaufen ist.

Mette-Marit litt an einer fortschreitenden Lungenfibrose, die nun durch die Spenderlunge besiegt werden soll. Um die Anonymität des Spenders zu wahren, wurden weder der genaue Zeitpunkt der Operation noch weitere Details bekanntgegeben. Das letzte öffentliche Foto zeigte Mette-Marit am 7. Juni gemeinsam mit Kronprinz Haakon auf dem Weg zum Gefängnis, um ihren Sohn zu besuchen.

Nur wenige Tage später, am 15. Juni, wurde Marius in einem aufsehenerregenden Prozess unter anderem wegen Vergewaltigung zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da Marius' Anwälte Berufung eingelegt haben. Bereits am 8.

Juni hatte Marius vor Gericht verzweifelt um vorzeitige Freilassung gebeten, um bei seiner schwer erkrankten Mutter sein zu können. Er erklärte damals, es sei unerträglich, im Gefängnis zu sitzen, während seine Mutter eine riskante Operation bevorstehe. Tatsächlich muss eine Spenderlunge innerhalb von sechs bis acht Stunden transplantiert werden. Nachdem das Berufungsgericht seinen Antrag auf Freilassung ablehnte, soll Marius in seiner Zelle gegen einen Schrank getreten und sich dabei an der Hand verletzt haben.

Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, jedoch nicht in dasselbe Krankenhaus, in dem seine Mutter operiert wurde. Aus dem Terminkalender von Kronprinz Haakon lässt sich schließen, dass die Transplantation gegen Ende der vergangenen Woche stattgefunden haben könnte. Während Mette-Marit nun eine neue Chance auf Leben erhält, bleibt ihr Sohn trotz der Berufung vorerst inhaftiert.

Die kommenden Wochen werden für beide anstrengend: Mette-Marit muss wahrscheinlich länger im Krankenhaus bleiben, um die Medikamente einzustellen, Komplikationen zu vermeiden und mit der Rehabilitation zu beginnen. Erst vor knapp zwei Wochen war öffentlich geworden, dass die Kronprinzessin auf die Warteliste für eine Spenderlunge gesetzt worden war, nachdem ihre Ärzte eine äußerst begrenzte Lebenserwartung ohne Transplantation diagnostiziert hatten.

Die Transplantation erklärt auch, warum die jüngeren Kinder der Königsfamilie ihre Auslandsaufenthalte abgebrochen hatten, warum Kronprinz Haakon Termine absagte und warum Mette-Marit sich nicht persönlich zum Urteil gegen ihren Sohn äußerte





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mette-Marit Lungentransplantation Marius Borg Høiby Norwegen Königsfamilie Haft Lungenfibrose

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kronprinzessin Mette-Marit hat Lungentransplantation erhaltenNach langem Bangen ein Hoffnungsschimmer: Für Mette-Marit wurde eine passende Spenderlunge gefunden, die der Kronprinzessin bereits transplantiert wurde.

Read more »

Kronprinzessin Mette-Marit erhält erfolgreich eine LungentransplantationDie norwegische Kronprinzessin Mette-Marit hat eine Lungentransplantation erhalten, wie der Palast am Mittwoch in einer offiziellen Pressemitteilung mitteilte. Die Operation wurde im Rikshospitalet in Oslo durchgeführt. Die Ärzte sind sehr glücklich, dass die Operation bisher erfolgreich war und dass die Kronprinzessin auf dem Weg der Genesung ist.

Read more »

Mette-Marit: Palast berichtet von erfolgreicher Lungentransplantation bei KronprinzessinNorwegens Kronprinzessin Mette-Marit hat eine neue Lunge erhalten. Der Palast sprach von einem erfolgreichen Eingriff.

Read more »

Kronprinzessin Mette-Marit übersteht Lungentransplantation in OsloNorwegens Kronprinzessin Mette-Marit hat eine Lungentransplantation erfolgreich überstanden. Die Operation wurde im Osloer Rikshospitalet durchgeführt und verläuft bisher gut. Die 52-Jährige benötigt nun mehrere Wochen stationäre Nachsorge, während ihr Ehemann Kronprinz Haakon seine Termine anpasst. Aufgrund von Datenschutzbestimmungen wurden keine konkreten Details zum Eingriffszeitpunkt oder Spender genannt.

Read more »