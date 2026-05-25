Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit kämpft gegen Lungenfibrose, Sohn kehrt nach Norwegen zurück

Die Sorgen um Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit wachsen, da sie seit Jahren gegen eine schwere Krankheit, die Lungenfibrose, kämpft. Ihr Zustand verschlechtert sich, sodass sie bereits auf eine mögliche Lungentransplantation vorbereitet wird. Ihr Sohn Sverre Magnus hat seine Wahlheimat Italien verlassen und ist nach Norwegen zurückgekehrt. Er ist plötzlich wieder ständig an der Seite seiner Familie zu sehen und hat eigene royale Aufgaben übernommen.

Die Sorge um Norwegen s Kronprinzessin Mette-Marit wächst. Seit Jahren kämpft die Ehefrau von Kronprinz Haakon gegen eine schwere Krankheit: Lungenfibrose . Dabei vernarbt die Lunge immer weiter, das Atmen fällt zunehmend schwerer.

Inzwischen ist die Lage so ernst, dass sie bereits auf eine mögliche Lungentransplantation vorbereitet wird. Nun hat Sohn Sverre Magnus seine Wahlheimat Italien verlassen und ist nach Norwegen zurückgekehrt. In den vergangenen Wochen fiel auf: Der Prinz ist plötzlich wieder ständig an der Seite seiner Familie zu sehen. Besonders emotional wurde es am 17.

Mai, dem norwegischen Nationalfeiertag: zeigte sich dort sichtbar geschwächt. Die Kronprinzessin trug ein Sauerstoffgerät und eine Nasenkanüle, musste während der Feierlichkeiten sogar Pausen einlegen. Trotz ihrer schweren Erkrankung nahm Kronprinzessin Mette-Marit selbst an den Feierlichkeiten zum "Verfassungstag" teil. Dabei wirkte sie sichtbar geschwächt: Immer wieder musste sie husten, war zwischendurch zu schwach zum Stehen.2025 war Sverre Magnus mit seiner Freundin Amalie Giaever Macleod nach Italien gezogen.

In Mailand wollte der Prinz ursprünglich Erfahrungen in der Film- und Fotobranche sammeln. Dafür gründete er sogar die eigene Produktionsfirma "Sverre Magnus Productions". Die Leidenschaft hat in der Familie Tradition: Seine Oma, die Film- und Fotobranche. Die jüngere Schwester von Sverre Magnus, Prinzessin Ingrid Alexandra, studiert derzeit in Australien und kann deshalb kaum royale Termine wahrnehmen.

Der älteste Sohn der Kronprinzessin, (29), ist unter anderem wegen mehrfacher Vergewaltigung angeklagt und sitzt bis zur Urteilsverkündung am 15. Juni hinter Gittern. Übernimmt Sverre Magnus künftig mehr royale Aufgaben? Tatsächlich absolvierte der Prinz zuletzt nicht nur gemeinsame Auftritte mit seinem Vater, sondern auch immer mehr eigene Termine.

Ob er seine Zelte in Italien dauerhaft abgebrochen hat, ist aber unklar





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