Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit: Lebenserwartung höchstens ein Jahr ohne neue Lunge

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit steht auf der Warteliste für eine Lungentransplantation. Ihr Arzt gibt bekannt, dass ihre Lebenserwartung ohne Spenderorgan höchstens ein Jahr beträgt.

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) kämpft um ihr Leben. Ohne eine neue Lunge bleibt ihr höchstens noch ein Jahr. Der königliche Hof gab am Freitagvormittag bekannt, dass die Kronprinzessin nun auf der Warteliste für ein Spenderorgan steht.

Die Situation ist mehr als ernst. Ihr behandelnder Arzt, Chefarzt und Lungenspezialist Are Holm vom Rikshospitalet, äußerte sich auf einer Pressekonferenz ausführlich zu ihrem Gesundheitszustand. Mette-Marit leidet seit Jahren an Lungenfibrose, einer Erkrankung, bei der sich Narben im Lungengewebe bilden und die Atemnot verursacht. In den letzten Monaten hat sich ihr Zustand drastisch verschlechtert.

Alle öffentlichen Termine wurden abgesagt. Ihre Tochter eilte aus Australien an ihre Seite. Arzt Holm erklärte: Der Gesundheitszustand der Kronprinzessin habe sich im letzten halben Jahr aufgrund der Lungenfibrose deutlich verschlechtert. Wir sehen, dass sich im vergangenen Jahr wesentlich mehr Narbengewebe in der Lunge gebildet hat.

Auch die Lungenfunktionstests zeigen, dass sich ihre Werte allein in den letzten drei Monaten erheblich verschlechtert haben. Das ist gefährlich. Daher wurde Mette-Marit nun auf die Warteliste für eine Spenderlunge gesetzt. Die Lebenserwartung sei ohne Transplantation nur noch sehr gering, aber die Untersuchungen hätten gezeigt, dass sie fit genug für eine Operation sei.

Der Herz- und Lungenchirurg Arnt Fiane, Leiter der Transplantationsabteilung, erläuterte den Eingriff: Wir müssen den Brustkasten öffnen und eine Herz-Lungenmaschine anschließen, wie bei einer Herzoperation am offenen Herzen. Dadurch können Blutkreislauf und Gasaustausch außerhalb des Körpers aufrechterhalten werden. Das Herz wird angehalten, die erkrankten Lungen werden entfernt - das kann der schwierigste Teil des Eingriffs sein. Nachdem die kranken Lungen entfernt und die Spenderlungen vorbereitet sind, werden diese eingesetzt.

Dabei werden die großen Blutgefäße und die Atemwege mit denen des Patienten verbunden und vernäht. Die Operation dauert normalerweise zwischen drei und fünf Stunden. Nach der Operation bleiben die Patienten im Krankenhaus, die Dauer variiert von einigen Tagen bis zu mehreren Monaten. Are Holm betonte die Risiken einer Lungentransplantation: Nach dem Eingriff ist es wichtig, dass der Patient ein sorgfältig abgestimmtes Nachsorgeprogramm befolgt.

Es besteht ein Risiko für Blutungen, für erneute Operationen, für Infektionen und für Nierenversagen. In seltenen Fällen können auch andere schwerwiegende Faktoren zu einem ungünstigen Verlauf führen, beispielsweise eine Organabstoßung. Eine Lungentransplantation stellt sowohl körperlich als auch psychisch eine große Belastung dar. Glücklicherweise verläuft sie in den meisten Fällen erfolgreich.

Zur Warteliste erklärte Oberarzt Are Martin Holm: Es stehen acht Leute auf der Transplantationsliste in Norwegen für eine Lunge. Man nennt es Warteschlange, aber es gibt keine Nummern. Wenn ein Organ kommt, hat es eine bestimmte Größe und eine bestimmte Blutgruppe. Dann schauen wir auf die Liste und sehen, wer für dieses Organ geeignet ist.

Von denen, zu denen es passt, wählen wir denjenigen, der noch am wenigsten Zeit hat. So ist das immer. Um die Chancen zu erhöhen, arbeiten wir eng mit den anderen nordischen Ländern zusammen und tauschen Organe über eine Organisation namens Scandiatransplant aus. Viele der Organe, die in Norwegen verwendet werden, stammen aus anderen nordischen Ländern.

Manchmal kommen sie auch aus anderen Teilen Europas. Die Lungenfibrose ist eine heimtückische Krankheit. Arzt Holm erläuterte: Es gibt Medikamente, die das Fortschreiten der Narbenbildung verlangsamen können, aber keine Medikamente, die sie rückgängig machen können. Diese Krankheit kann tödlich verlaufen.

Die einzige Behandlung, die bei fortgeschrittener Fibrose letztlich helfen kann, ist eine Lungentransplantation. Eine Lungentransplantation ist ein großer und anspruchsvoller Eingriff. Man muss krank genug sein, um sie zu benötigen, aber gleichzeitig gesund genug, um die Operation und den anspruchsvollen Verlauf danach zu überstehen.

Außerdem muss man in der Lage sein, lebenslang immunsuppressive Medikamente einzunehmen und sich regelmäßigen engmaschigen Kontrollen zu unterziehen. Die Nachricht hat in Norwegen große Betroffenheit ausgelöst. Die Kronprinzessin ist im Volk sehr beliebt. Ihr Einsatz für soziale Themen und ihre offene Art haben ihr viele Sympathien eingebracht.

Nun hofft das ganze Land, dass bald ein passendes Spenderorgan gefunden wird. Die Ärzte zeigen sich vorsichtig optimistisch, betonen aber die Ernsthaftigkeit der Lage. Für Mette-Marit und ihre Familie beginnt eine Zeit der Ungewissheit und der Hoffnung





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