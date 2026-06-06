Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit muss auf Spenderlunge warten wie alle anderen

Die norwegische Kronprinzessin leidet an Lungenfibrose und steht auf der Warteliste für eine Lungentransplantation. Ärzte betonen, dass sie nicht bevorzugt wird, sondern nach denselben medizinischen Kriterien wie alle anderen Patienten behandelt wird. In Norwegen warten derzeit acht Menschen auf eine Spenderlunge, und die Vergabe erfolgt streng nach Dringlichkeit und Eignung. Die enge Zusammenarbeit mit anderen nordischen Ländern über Scandiatransplant erhöht die Chancen auf ein passendes Organ.

Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen leidet an der unheilbaren Krankheit Lungenfibrose und steht wie jede andere Person auf der Warteliste für eine Spenderlunge . Obwohl sie eine öffentliche Person ist, wird sie nicht bevorzugt behandelt.

Laut Oberarzt Are Martin Holm gibt es keine festen Nummern in der Warteschlange, sondern die Organvergabe richtet sich nach medizinischen Kriterien wie Größe und Blutgruppe des Spenderorgans sowie dem Gesundheitszustand der Patienten. Entscheidend ist, wer am dringendsten ein neues Organ benötigt, also wer dem Tod am nächsten ist und trotzdem noch fit genug für die Operation ist. Der Oberarzt betont, dass stets nach Protokoll vorgegangen wird, um Fairness zu gewährleisten.

In Norwegen warten derzeit acht Menschen auf eine Lungentransplantation, und aufgrund der Knappheit geeigneter Spenderlungen ist die Therapie nur für Patienten mit endgültigem Lungenversagen möglich. Die zuständige Universitätsklinik in Oslo führt im ganzen Land jährlich etwa 30 Lungentransplantationen durch und kooperiert eng mit anderen nordischen Ländern über das Netzwerk Scandiatransplant, um die Chancen auf ein passendes Organ zu erhöhen. Oft stammen die Spenderlungen aus anderen skandinavischen Ländern oder aus Europa.

Die Kronprinzessin muss sich also genauso wie alle anderen Betroffenen in Geduld üben. Die Tatsache, dass Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit selbst von einer schweren Lungenerkrankung betroffen ist, hat das Thema Transplantation in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt. Viele Menschen fragen sich, ob prominente Persönlichkeiten beim Zugang zu lebensrettenden Organen Vorteile haben. Die klare Antwort der Mediziner ist ein klares Nein.

Das Verfahren ist streng reglementiert und orientiert sich ausschließlich an medizinischen Notwendigkeiten. Dies unterstreicht das Prinzip der Gleichbehandlung im Gesundheitssystem, auch wenn es emotional schwerfällt, wenn ein bekanntes Gesicht wie die Kronprinzessin sichtlich geschwächt und mit Sauerstoffschlauch öffentliche Auftritte wahrnimmt. Ihr Auftritt am norwegischen Nationaltag im Mai hat dies besonders deutlich gemacht. In Norwegen wird die Vergabe von Spenderlungen zentral über die Universitätsklinik in Oslo gesteuert.

Da die Anzahl verfügbarer Organe sehr gering ist, müssen strikte Priorisierungsregeln angewendet werden. Die engmaschige Zusammenarbeit mit anderen Ländern über Scandiatransplant ist essentiell, um den Pool an potenziellen Spenderlungen zu vergrößern. Ohne diese internationale Kooperation wären viele Transplantationen nicht möglich. Das System zeigt, dass trotz der hohen emotionalen und praktischen Hürden eine effiziente und faire Organverteilung möglich ist, solange die medizinischen Kriterien im Vordergrund bleiben und von allen Beteiligten akzeptiert werden





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kronprinzessin Mette-Marit Lungenfibrose Spenderlunge Transplantationsliste Norwegen Scandiatransplant Organvergabe Lungentransplantation Warteliste Gesundheitssystem

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit wartet jetzt auf eine neue LungeDas norwegische Königshaus hat verkündet, dass Kronprinzessin Mette-Marit auf der Warteliste für eine Lungentransplantation steht.

Read more »

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit: Lebenserwartung höchstens ein Jahr ohne neue LungeDie norwegische Kronprinzessin Mette-Marit steht auf der Warteliste für eine Lungentransplantation. Ihr Arzt gibt bekannt, dass ihre Lebenserwartung ohne Spenderorgan höchstens ein Jahr beträgt.

Read more »

„Die Lage ist ernst“: Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit wartet auf SpenderlungeDie an einer unheilbaren Lungenkrankheit leidende norwegische Kronprinzessin Mette-Marit wartet auf ein Spenderorgan: Nachdem sich der Zustand der 52-Jährigen

Read more »

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit auf Warteliste für LungentransplantationDie norwegische Kronprinzessin Mette-Marit wurde aufgrund ihrer schweren Lungenfibrose auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt. Ihr Gesundheitszustand hat sich dramatisch verschlechtert, sodass die Operation lebensnotwendig ist. Die Familie steht ihr bei, und Tochter Ingrid Alexandra kehrte aus Australien zurück, um in Oslo zu bleiben.

Read more »