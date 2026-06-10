Norwegens Nationalteam posiert in Jugendtrikots - Haalands Name falsch gedruckt

Die norwegische Fußballnationalmannschaft hat vor der Weltmeisterschaft ein ungewöhnliches Gruppenfoto in Trikots ihrer Jugendklubs veröffentlicht. Dabei unterlief ein Druckfehler: Auf Erling Haalands Trikot stand "Höyland" statt "Haaland". Der Star nahm es mit Humor. Das Team, das sich zum vierten Mal für eine WM qualifiziert hat, trifft in der Gruppe auf den Irak, Senegal und Frankreich.

Die norwegische Nationalmannschaft sorgt erneut für Aufmerksamkeit, diesmal mit einem ungewöhnlichen Gruppenfoto vor der Weltmeisterschaft . Die Spieler posierten in Trikot s ihrer Jugendklub s, was zu einem bunten Farbenspiel auf dem Bild führte.

Allerdings unterlief der Produktion ein kleiner Fehler: Erling Haaland trug ein Trikot von Bryne FK, doch statt seines berühmten Nachnamens stand "Höyland" auf dem Rücken. Der Stürmer von Manchester City reagierte gelassen und scherzte, man habe ihn einfach verwechselt und Haaland vergessen. Auf dem offiziellen Teamfoto ist die Rückseite seines Trikots ohnehin nicht zu sehen.

Weitere Spieler zeigten sich in den Farben ihrer ersten Vereine: Martin Ødegaard in den Trikots von Drammen Strong, wo er seine Karriere begann, Julian Ryerson von Borussia Dortmund in den Farben von Lyngdal IL, und Antonio Nusa von RB Leipzig im Trikot von Langhus IL. Dieses außergewöhnliche Foto ist Teil der Vorbereitung Norwegens auf die Weltmeisterschaft, für die sich die norwegische Mannschaft zum erst vierten Mal überhaupt qualifiziert hat - das letzte Mal war 1998.

In Gruppe I trifft Norwegen auf den Irak, Senegal und Vize-Weltmeister Frankreich. Die unkonventionelle Aktion unterstreicht den Teamgeist und die lockere Stimmung im Kader, der neben etablierten Stars wie Haaland und Ødegaard auch junge Talente wie Nusa umfasst. Die Panne mit dem falschen Namen ist bereits viral gegangen und zeigt, dass auch Profis nicht vor kleinen Fehlern gefeit sind, die im Nachhinein für humorvolle Momente sorgen können.

Das Team hat damit nicht nur für Schlagzeilen gesorgt, sondern auch eine besondere Verbundenheit zu ihren Wurzeln demonstriert, was Fans und Medien gleichermaßen begeistert. Die WM-Endrunde verspricht spannend zu werden, und Norwegen hofft, nach langer Abwesenheit auf der größten Bühne des Fußballs wieder zu glänzen





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