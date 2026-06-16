Die norwegische Nationalmannschaft inszeniert sich vor der WM mit einem Wikinger-Fotoshooting. Erling Haaland spielt die Hauptrolle als Entdecker Leif Eriksson. Der Stürmer wird geschont, um in Topform zu sein. Teamgeist und Erfahrung des Trainers sollen für eine erfolgreiche WM sorgen. Haalands Zukunft in Manchester City scheint trotz Gerüchten gesichert.

Die norwegische Nationalmannschaft hat sich vor der ersten WM-Teilnahme seit 28 Jahren mit einer besonderen Aktion in Szene gesetzt. Bei einem Fotoshooting posierte das Team in Wikinger -Kostümen, wobei Superstar Erling Haaland die Rolle des legendären Entdeckers Leif Eriksson übernahm.

Die Botschaft ist klar: Wie ihre Vorfahren vor rund 1000 Jahren, die als erste Europäer den amerikanischen Kontinent erreichten, wollen die Norweger nun als Geheimtipp über den Atlantik segeln und bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko für Furore sorgen. Die Inszenierung unterstreicht den Stolz auf die eigene Geschichte und soll gleichzeitig eine optische Kampagne für das Turnier sein. Im Mittelpunkt der Vorbereitungen steht natürlich Erling Haaland, der Torjäger von Manchester City.

Mit 38 Pflichtspieltoren in dieser Saison gilt er als einer der gefährlichsten Stürmer der Welt. Um ihn bestmöglich zu schonen, setzte Nationaltrainer Ståle Solbakken ihn weder im letzten Ligaspiel noch im ersten Testspiel der Nationalelf ein. Diese Maßnahme wird von Experten wie dem ehemaligen Nationalspieler Jan Aage Fjørtoft unterstützt, der bei Servus TV als WM-Experte fungiert. Fjørtoft erklärt: Er ist nicht der Spieler, der die meisten PR-Termine bei der Nationalmannschaft absolvieren muss.

Er übernimmt die größten und wichtigsten Termine. Das Gute ist, dass er sehr gut darin ist, sich in Topform zu bringen. Diese Aussage klingt für die Konkurrenz wie eine Drohung, denn ein fokussierter und ausgeruhter Haaland könnte das Zünglein an der Waage sein. Neben Haaland ruhen die Hoffnungen auch auf anderen Leistungsträgern.

Der Teamgeist in der norwegischen Mannschaft wird als hervorragend beschrieben. Fjørtoft betont: Erling hat es auf jeder Station verstanden, ein guter Teamkollege zu sein. Dieses Mal soll es besser laufen als beim letzten norwegischen Auftritt in den USA, als die Nationalelf mit Fjørtoft in der Vorrunde ausschied. Mit einem Schmunzeln erinnert er sich: Damals haben wir in der Hitze zu hart trainiert und sind zu viel gelaufen.

Heute wissen alle rund um das Nationalteam, wie es funktioniert und worum es geht. Nationaltrainer Solbakken bringt zudem Erfahrung aus seiner eigenen aktiven Zeit bei der WM 1998 und der EM 2000 mit. Diese Expertise soll helfen, die Mannschaft optimal auf die Herausforderungen in Nordamerika vorzubereiten. Ein weiteres spannendes Thema ist die Zukunft von Haaland nach der WM.

Trotz Spekulationen um einen Wechsel zu Real Madrid, bei dem der Präsidentschaftskandidat Riquelme ihn als Neuzugang ins Spiel brachte, scheint der Stürmer langfristig an Manchester City gebunden. Fjørtoft stellt klar: Er hat einen Vertrag bis 2034 und hat damals keinen 9,5-Jahres-Vertrag unterschrieben, um ihn von einzelnen Trainern abhängig zu machen. Dies deutet auf eine klare Zukunftsplanung hin, die unabhängig von der Trainer-Legende Pep Guardiola ist, der Haaland einst nach Manchester holte.

Die WM wird dennoch eine Bühne sein, auf der Haaland seinen Wert erneut unter Beweis stellen kann - als moderner Wikinger, der bereit ist, neue Welten zu erobern





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Erling Haaland Norwegische Nationalmannschaft WM-Vorbereitung Wikinger Fußball

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Geheimfavorit Norwegen: Haaland und die starken MännerNorwegen wird bei der ersten WM-Teilnahme seit 28 Jahren hoch gehandelt - vor allem wegen seines Stürmerstars. Der tritt in die Fußstapfen des Vaters...

Read more »

Geheimfavorit Norwegen: Haaland und die starken MännerNorwegen wird bei der ersten WM-Teilnahme seit 28 Jahren hoch gehandelt - vor allem wegen seines Stürmerstars. Der tritt in die Fußstapfen des Vaters. Doch reicht auch die Defensive für einen WM-Coup?

Read more »

Vom Bauarbeiter zur WM: Merchas Doski trifft mit dem Irak auf Haaland und MbappéMerchas Doski kickte vor wenigen Jahren noch in der sechstklassigen Landesliga. Jetzt trifft der gebürtige Hannoveraner bei der Fußball-WM mit dem Irak auf Superstars wie Erling Haaland und Kylian Mbappé.

Read more »

Fußball-WM: Norwegen ist viel mehr als Haaland, Ödegaard und die WikingerMit acht Siegen aus acht Spielen - darunter zwei Ohrfeigen für Italien - ist Norwegen durch die WM-Qualifikation spaziert. Das Team ist stark, stabil und hat weit meher als zwei Superstars zu bieten.

Read more »