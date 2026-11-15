Norweger Biathlon-Verband ignoriert Ytterhus-Sieg Kontroverse um Weltcup-Ticket

Guro Ytterhus gewinnt Sprint in Geilo, bleibt aber vom Weltcup-Auftakt in Kontiolahti ausgeschlossen. Tiril Eckhoff und Ole Einar Björndalen kritisieren die Auswahlentscheidung des norwegischen Verbandes scharf.

Die norwegische Biathlon-Sensation von Geilo sorgt für erheblichen Unmut in der Heimat der Skisport-Nation. Guro Ytterhus sicherte sich mit 22 Jahren den Sieg im Sprintrennen beim Saisonauftakt und schlug dabei internationale Top-Athleten wie die Italienerin Lisa Vittozzi. Trotz dieser herausragenden Leistung wird die norwegische Sportlerin nicht beim Weltcup-Eröffnungswochenende in Kontiolahti vom 26. bis 29. November an den Start gehen. Diese Entscheidung stößt bei etablierten Größen des norwegischen Biathlons auf massiven Widerstand und wird als Fehlentscheidung kritisiert.

Die Wettkämpfe in Geilo dienten als Generalprobe vor dem eigentlichen Weltcup-Start in Finnland. Das norwegische Team nutzt diese Rennen, um die letzten beiden Starterplätze für das erste Rennwochenende zu vergeben. Während Marthe Kråkstad Johansen, Maren Hjelmeset Kirkeeide, Karoline Offigstad Knotten und Ingrid Landmark Tandrevold bereits fest für den Saisonstart nominiert sind, kämpften Siri Skar, Juni Arnekleiv, Gro Randby und Ida Lien um die verbleibenden Tickets. Guro Ytterhus gehört nicht zu dieser Gruppe der Kandidatinnen.

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Scharfe Kritik von Tiril Eckhoff und Ole Einar Björndalen

Die Ausblendung der siegreichen Sprinterin provozierte heftige Reaktionen von ehemaligen Weltklasseläuferinnen und Legenden des Sports. Tiril Eckhoff äußerte sich gegenüber dem Sender TV 2 klar und deutlich zu ihrer Enttäuschung. Die 36-jährige ehemalige Spitzensportlerin erklärte, sie könne die Logik des Verbandes nicht nachvollziehen. Für Eckhoff ist es erschreckend, dass eine Athletin, die derart gute Rennen fährt und Olympiasiegerinnen hinter sich lässt, nicht im Weltcup starten darf. Sie bezeichnete diese Handlung in ihren Augen eindeutig als falsch und unverständlich.

Auch die Biathlon-Legende Ole Einar Björndalen zeigte sich über die Maßnahme perplex. Der 52-jährige Vater mehrerer Biathlon-Champions meinte gegenüber den Medien, es gäbe zwar einige Athletinnen mit international bewiesenen Leistungen, aber das dürfe nicht der einzige Maßstab sein. Björndalen betonte, dass Überraschungen zum Reiz des Saisonauftakts gehören. Da das Niveau im Biathlon so hoch sei, müsse man Raum für neue Talente lassen und Ytterhus definitiv in den Kader aufnehmen.

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Interne Zweifel am Auswahlverfahren des Verbandes

Nicht nur externe Veteranen üben Kritik, auch innerhalb des aktiven norwegischen Nationalteams werden Fragen zur Transparenz der Auswahl gestellt. Karoline Offigstad Knotten bezeichnete es als seltsam, dass die letzten beiden Plätze nicht für alle potenziellen Starterinnen offen standen. Diese Sichtweise teilen auch jüngere Talente des Teams. Die 19-jährige Nachwuchs-Athletin Julie Tronerud Kvelvane zeigte sich unglücklich über die Situation. Sie findet es blöd, dass Ytterhus trotz des starken Auftritts keine Chance erhält.

Kvelvane argumentierte gegenüber NRK, dass man stets die Besten ins Rennen schicken sollte. Ihrer Meinung nach leidet ausschließlich Norwegen unter dieser restriktiven Strategie, während die restliche Konkurrenz unaffected bleibt. Die Unzufriedenheit deutet darauf hin, dass die Kommunikationsstrategie des Verbandes zur Auswahl der Weltcup-Starter nicht ankommt. Die Athletinnen wünschen sich ein offeneres System, das Leistung im Training und in Vorbereitungsrennen direkter honoriert.

Verband begründet Entscheidung mit festgelegten Kriterien

Der norwegische Biathlon-Sportchef Lars Mæland versuchte, die Kontroverse mit Verweis auf die Regeln zu klären. Gegenüber NRK erklärte er, dass der Verband Grenzen ziehen müsse, um das Verfahren strukturieren zu können. Er wies darauf hin, dass die aktuellen Leistungen von Ytterhus sehr wohl bei der Bewertung für den späteren Weltcup berücksichtigt werden. Mæland ist sich sicher, dass sich die Chancen für die 22-Jährige in Zukunft noch ergeben werden, auch wenn sie diesen spezifischen Start verpasst.

Trotz dieser Zusicherung steht fest, dass Guro Ytterhus voraussichtlich wie im vergangenen Winter im zweitklassigen IBU-Cup antreten wird. Die Kluft zwischen den geforderten Chancen für junge Talente und der tatsächlichen Vergabe der Tickets bleibt weiterhin ein heiß diskutiertes Thema im norwegischen Leistungssport. Die Ereignisse in Geilo werden die Debatte über Talentförderung und Wettkampfvorbereitung in der Biathlon-Szene noch lange begleiten.