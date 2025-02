Norweger dominiert Skispringer in Sapporo

Der Norweger zeigte sich in Sapporo von seiner besten Seite und setzte damit einen inoffiziellen Schanzenrekord auf. Im Training flog er bereits auf 152,5 Meter. Nun dominiert er auch den Wettbewerb und verdrängt den Polen Kot aus der Führung. Die Bedingungen waren nicht immer einfach, aber der Norweger zeigte eine beeindruckende Leistung und flog auf 120,5 Meter.

Felix Hoffmann trifft den Absprung besser, landet aber schon bei 105,5 Metern und bekommt sogar 2,9 Punkte dazu. Rang 14 für den 27-Jährigen. Auch Danil Vassilyev tut sich schwer. Schon bei 101 Metern ist für den Kasachen Schluss. Damit geht es bis auf Platz 16 zurück. Der Wind am Aufsprunghang ist weiter sehr unbeständig. Der Japaner landet schon bei 111,5 Metern. Damit reiht sich Yukiya Sato auf Rang zwölf ein. Der junge Deutsche ist nun oben. Adrian Tittel tut sich auf der Schanze aber noch schwer. Im Probeduchgang sprang er unter die Top-20. Nun ist aber schon bei 112,5 Metern Schluss - nur Platz zehn. Der erste Italiener muss nun oben lange warten. Im ersten Teil des Aufsprunghanges ist zu viel Seitenwind und unten zu viel Rückenwind. Nach einigen Minuten darf der Italiener dann auf den Balken und fliegt bei nicht so leichten Bedingungen auf 122 Metern. Das ist für Alex Insam Rang zwei. Gleich der nächste Japaner wird abgewunken. Unten im Auslauf wird es laut, doch schon bei 106,5 Metern ist für Keiichi Sato Schluss. Damit geht es für ihn bis auf Platz elf zurück. Er ließ eben den Probedurchgang aus. Sakutaro Kobayashi muss nun oben aber lange warten und wird kurz vor der 60 Sekundenmarke aber doch noch heruntergelassen. Der Japaner ist zu spät am Absprung, muss mit den Armen vier korrigieren und setzt den Telemark bei 123,5 Metern. Nur Rang drei für den Japaner. Der tschechische Routinier sitzt oben. Der 35-Jährige trifft den Tisch gut, muss kaum korrigieren und landet bei 117 Metern. Das ist Rang fünf für Roman Koudelka. Schon der zweite Finne wird abgewunken. Kasperi Valto kam zuletzt erstmals in die Punkte und setzt bei 115 Metern die Ski in den Schnee. Das ist Rang sieben für den Skandinavier. Der erste Slowene sitzt oben. Auch Rok Oblak bekommt in Japan eine Chance im Weltcup. Bei nicht so guten Bedingungen geht es für den 23-Jährigen nur auf 113,5 Metern - Platz sieben. Muhammed Ali Bedir ist der einzige Türke in Sapporo, doch für ihn ist schon bei 102,5 Metern Schluss. Damit geht es für ihn bis auf Rang acht zurück. Auch Kacper Juroszek sprang in dieser Saison hauptsächlich im Continental Cup. Nun fliegt der polnische Skispringer auf 119 Meter und ist damit nur auf dem sechsten Rang. Da wird es auch für ihn schwierig einen zweiten Sprung zu bekommen. Der zweite US-Amerikaner wird heruntergelassen. Bei leichten Aufwind trifft Andrew Urlaub den Tisch und segelt nun auf 123 Meter. Das ist Rang drei für den US-Boy. Auch Eetu Nousiainen überzeugte am Freitag in der Qualifikation und belegte den neunten Rang. Nun geht es für den Finnen bei starkem Aufwind auf 125,5 Meter. Er kommt leicht nach links raus und verdrängt Kobayashi auf den dritten Rang. Ein Chinese sitzt nun oben, doch für Weijie Zhen ist schon bei 97 Metern Schluss. Das ist nur Platz fünf für ihn. Der Pole machte gestern schon eine starke Quali und nun geht es für Maciej Kot auf 130 Metern. Das ist für den Europäer die klare Führung mit 107,7 Punkten. Ebenfalls schwer tut sich der erste US-Amerikaner. Casey Larson landet schon bei 110,5 Metern. Damit wird es für ihn schwer werden einen zweiten Wertungsdurchgang zu bekommen. Auch Nato ist schon ein erfahrener Springer. Tomofumi Naito setzt bei 113 Metern allerdings nur die Ski parallel in den Schnee und bekommt so einige Meter abgezogen und reiht sich auf Platz zwei ein. Der 33-Jährige sitzt nun oben. Der Japaner macht es bei leichten Aufwind nun etwas besser und fliegt auf 115 Metern. Mit 91,8 Metern übernimmt Junshiro Kobayashi die Führung. Der Japaner eröffnet die nationale Gruppe und wird aus Luke 13 abgewunken. Der 37-Jährige setzt die erste Bestweite bei 86 Metern





