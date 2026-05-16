Norwegerin Knotten kämpft mit Blinddarmentzündung und sucht Mut für die neue Saison

Die Skifahrerin Knotten hat nach dem Weltcup-Finale im März starke Magenprobleme gehabt und mehrere Untersuchungen durchlaufen, um die Ursache zu ermitteln. Die Diagnose: Der Blinddarm war entzündet und bereits durchgebrochen. Sie hofft auf Genesung und sucht Mut für die neue Saison.

Bereits nach dem Weltcup-Finale am Holmenkollen im März hatte Knotten über starke Magenprobleme geklagt. Mehrere Untersuchungen folgten – doch die Ursache blieb zunächst unentdeckt.

"Es gab unsichere und schmerzhafte Phasen, aber auch Zeiten, in denen ich mich gut gefühlt und das Skifahren in den Bergen genießen konnte," schrieb die Norwegerin. Erst später kam die bittere Gewissheit: Der Blinddarm war entzündet – und bereits durchgebrochen. Unter einem Foto aus dem Krankenhausbett erklärte Knotten: "Da es schon so lange unentdeckt dort blieb, wird die Entfernung etwas komplizierter.

" Wann sie wieder voll ins Training einsteigen kann, ist derzeit offen. Die Situation macht ihr dennoch Mut: "Das ist neu und daher ein bisschen beängstigend, aber ich bin bereit für die Herausforderung und werde mein Bestes geben, um weitere Schritte in Richtung der neuen Saison zu machen.

" Zahlreiche Kolleginnen meldeten sich unter ihrem Post mit Genesungswünschen – darunter Lisa Vittozzi, Hanna Öberg, Franziska Preuß, Ingrid Landmark Tandrevold und Vetle Sjastad Christiansen. Dabei hatte Knotten erst in diesem Winter einen Karriere-Höhepunkt erlebt: Bei den Olympischen Spielen gewann sie mit der norwegischen Frauen-Staffel (4 x 6 km) Bronze. An ihrer Seite liefen Marthe Krakstad Johansen, Juni Arnekleiv und Maren Kirkeeide zur Medaille





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