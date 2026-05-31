Norwegische Königsfamilie besorgt um Sicherheit von Prinzessin Ingrid Alexandra

Die norwegische Königsfamilie ist um die Sicherheit von Prinzessin Ingrid Alexandra besorgt. Sicherheitskräfte haben einen verdächtigen Brief abgefangen, der an die Studentin adressiert war. Die Polizei hat laut Medienberichten Kontaktverbot gegen einen Australier verhängt.

Fernab ihrer Heimat ist die norwegische Königsfamilie um die Sicherheit von Prinzessin Ingrid Alexandra besorgt. Die 22-jährige Tochter von Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit studiert derzeit Internationale Beziehungen und Politische Ökonomie an der Universität von Sydney.

Sicherheitskräfte haben einen verdächtigen Brief abgefangen, der an die Studentin adressiert war. Der Brief war laut der lokalen Zeitschrift Courier Mail an den Campus der Universität geschickt worden. Die Polizei hat laut Medienberichten Kontaktverbot gegen einen Australier verhängt. Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen 63-jährigen Australier handeln, der am kommenden Mittwoch vor Gericht erscheinen soll.

Er soll wegen Stalking und Einschüchterung angeklagt worden sein. Der norwegische Inlandsnachrichtendienst PST bestätigte den Vorfall. Man habe gemeinsam mit den australischen Behörden Maßnahmen ergriffen, hieß es. Der genaue Inhalt des Briefes ist bisher unklar.

Prinzessin Ingrid Alexandra nimmt ihre royalen Pflichten ernst und zeigt damit allen, dass sie auch ohne Vollzeit-Royal ein Potenzial dafür hat. Sie hat bereits ihr Solo-Debüt auf Reisen gemacht und hat in der Finnmark viele Herzen für sich gewonnen. Auch in der nördlichsten Provinz Norwegens, der Provinz Finnmark, hat die junge Prinzessin die Herzen der kleinen Kids schnell für sich gewonnen.

Sie ist die Nummer zwei der norwegischen Thronfolge und zeigt damit, dass sie auch ohne Vollzeit-Royal ein großes Potenzial hat





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