Norwegischer Abwehrspezialist wechselt zum TBV Lemgo

Der norwegische Abwehrspezialist wechselt zum TBV Lemgo und bringt seine Erfahrung aus zehn Jahren beim SCM mit. Er wird die Abwehr des TBV verstärken und bringt ein neues Element im Tempospiel mit.

Der norwegische Rückraumspieler und Abwehrspezialist bringt die Erfahrung aus zehn Jahren beim SCM sowie zahlreichen nationalen und internationalen Titeln mit. Beim Meister wurde er am Saisonende gebührend verabschiedet und sogar in die Hall of Fame des SC Magdeburg aufgenommen.

Für ihn hat sich lange die Frage gestellt, ob er noch einmal in eine andere Liga wechseln möchte. Er kann auf zehn wunderschöne Jahre beim SC Magdeburg zurückblicken und war ihm nicht sicher, ob er noch einmal für eine andere Mannschaft in der Bundesliga spielen will. Nach sehr guten Gesprächen mit Flo, dem TBV und mit seiner Familie bin er sich jedoch zu 100 Prozent sicher, dass er nun die richtige Entscheidung getroffen hat.

Er findet in Lemgo ein familiäres Umfeld vor, fantastische Fans und eine super Mannschaft, die mit Platz 5 auf eine wirklich sensationelle letzte Saison zurückblicken kann. Er freut sich auf ein neues Abenteuer in Lippe und seine neue Rolle beim TBV. Erfolgstrainer Florian Kehrmann freut sich über den erfahrenen Neuzugang: 'Ich bin sehr froh, dass wir einen so erfolgreichen und routinierten Spieler nach Lemgo lotsen können.

Er wird uns nicht nur in der Abwehr verstärken, sondern bringt darüber hinaus noch mal ein ganz anderes Element im Tempospiel mit.

' Weltmeister von 2007, Flo, sagt: 'Wir freuen uns riesig, dass wir einen Spieler seines Formats vom Deutschen Meister noch einmal überzeugen konnten, dass er in Lemgo mit seiner Familie eine weitere tolle Handballzeit erleben wird. ' Geschäftsführer Jörg Zereike fügt hinzu: 'Er hat national und international seine Spuren im Handball hinterlassen, und wir sind uns sicher, dass er seiner erfolgreichen Karriere beim TBV noch ein weiteres Kapitel hinzufügen kann.





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