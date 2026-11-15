Norwegischer Biathlon-Verband ignoriert Guro Ytterhus trotz Sprint-Sieg in Geilo

Nach ihrem Sieg in Geilo bleibt Biathletin Guro Ytterhus der Start beim Weltcup-Auftakt in Kontiolahti verwehrt. Die Entscheidung des norwegischen Verbands löst bei Legenden wie Tiril Eckhoff und Ole Einar Björndalen massive Kritik aus.

Die norwegische Biathlon-Nationalmannschaft befindet sich in einer hitzigen Debatte, nachdem sich herausgestellt hat, dass die 22-jährige Guro Ytterhus den Sprint-Wettbewerb beim Saisonauftakt in Geilo gewonnen hat, obwohl sie nicht für den folgenden Weltcup in Kontiolahti nominiert wurde. Dieser Kontrast zwischen sportlicher Höchstleistung und systematischer Außenvorrangigkeit hat bei den führenden Köpfen des norwegischen Sports für Unverständnis und scharfe Kritik gesorgt, da Ytterhus dabei sogar internationale Top-Athleten wie die Italienerin Lisa Vittozzi hinter sich ließ.

Kritik an Auswahlkriterien des Verbands

Die Entscheidung des norwegischen Verbandes, Ytterhus nicht in das Aufgebot für den Start des Weltcups in Kontiolahti vom 26. bis 29. November aufzunehmen, stößt auf massiven Widerstand, obwohl die Athletin damit bewiesen hat, dass sie gegen die beste Konkurrenz des Kontinents bestehen kann. Die frühere Spitzensportlerin Tiril Eckhoff hat diese Exklusion in einem Interview mit dem Sender TV 2 als erschreckend und fundamental falsch bezeichnet, da eine Biathletin, die zwei Olympiasiegerinnen besiegt, eigentlich als Garant für hohe sportliche Qualität gelten müsste und somit automatisch startberechtigt sein sollte.

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Auch die Biathlon-Legende Ole Einar Björndalen äußert sich kategorisch ablehnend zur aktuellen Auslegeordnung und betont, dass es im Sport gerade bei Saisonauftakten notwendig sei, Raum für Überraschungen zu lassen, statt ausschließlich auf etablierte Namen zu setzen. Er stellt fest, dass das allgemeine Niveau im Sport so hoch ist, dass eine Athletin, die aktuelle Leistungen wie die von Ytterhus vorweist, eindeutig im Weltcup starten müsste, da es sonst an der notwendigen experimentellen Vielfalt mangele, die den Reiz eines Wettkampfjahres ausmacht.

Interne Zweifel und Frustration im Team

Die Unzufriedenheit beschränkt sich nicht nur auf Externes, sondern dringt tief in das nationale Team hinein, wo auch aktuelle Leistungsträger die Transparenz des Auswahlverfahrens infrage stellen. Karoline Offigstad Knotten findet es seltsam, dass die letzten beiden Starterplätze nicht für alle Athletinnen offen standen, was als Ineffizienz des Systems gewertet wird, während die Nachwuchsathletin Julie Tronerud Kvelvane erklärt, dass diese starren Regeln Norwegen selbst schaden, da nur das eigene Land durch den Ausschluss potenzieller Starterinnen unter Druck gerät, ohne dass andere Nationen Nachteile erleiden.

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Während die vier Athletinnen Marthe Kråkstad Johansen, Maren Hjelmeset Kirkeeide, Karoline Offigstad Knotten und Ingrid Landmark Tandrevold bereits fest für den Saisonstart in Finnland gesetzt sind, bleiben Siri Skar, Juni Arnekleiv, Gro Randby und Ida Lien um die verbleibenden Tickets kämpfen, obwohl Ytterhus mit ihrem Sieg in Geilo faktisch die beste Form gezeigt hat. Diese Diskrepanz führt dazu, dass die 22-Jährige voraussichtlich, ähnlich wie im vorherigen Winter, in der zweitklassigen IBU-Cup-Serie starten muss, was als ein verpasstes Chance auf die Integration frischen, leistungsstarken Bluts in die Weltspitze angesehen wird.

Sportchef verteidigt procedurelle Grenzen

Der norwegische Biathlon-Sportchef Lars Mæland rechtfertigt die getroffene Maßnahme gegenüber NRK damit, dass der Verband notwendigerweise klare Grenzen und Kriterien definieren müsse, um eine übermäßige Flexibilität im Auswahlprozess zu vermeiden, die zu chaotischen Zuständen führen könnte. Er versichert jedoch, dass die aktuelle Leistung von Ytterhus bei der späteren Bewertung für Weltcup-Startplätze berücksichtigt wird und erwartet, dass sich durch die gezeigten Ergebnisse in Geilo neue Chancen für sie ergeben werden, was darauf hindeutet, dass der Sprint-Sieg als Indiz für zukünftige Nominierungen dienen soll.

Die Wettkämpfe in Geilo dienten ursprünglich als Generalprobe, um die Zusammensetzung des Teams für das erste Rennwochenende in Kontiolahti zu finalisieren, doch die aktuelle Kontroverse zeigt, dass starre Regeln der Leistungsbereitschaft entgegenstehen können, was die Glaubwürdigkeit der Auswahlkriterien insgesamt infrage stellt und Fragen nach der Flexibilität des Verbands bei der Identifizierung von Spitzentalenten aufwirft.