Norwegischer Kronprinz Mads-Hilmar Høiby bleibt in U-Haft

Gericht lehnt Haftentlassung für Mads-Hilmar Høiby ab. Staatsanwaltschaft klagt gegen Entscheidung. Kronprinz verbleibt auf Gut Skaugum unter Überwachung.

Ein norwegisches Gericht hat den Antrag auf Entlassung des 29-jährigen Mads-Hilmar Høyb aus der Untersuchungshaft abgelehnt. Der älteste Sohn der norwegischen Königin Mette-Marit und des Kronprinz en Haakon VIII. muss vorerst weiterhin inhaftiert bleiben. Die Entscheidung betrifft den Thronfolger, der seit dem Sommer elektronisch überwacht auf Gut Skaugum bei seinen Eltern lebte, bevor die Haftanordnung erneut erwirkt wurde.

Ablauf des Gerichtsverfahrens

Die Staatsanwaltschaft reagierte schnell auf das Urteil des Gerichts. Nach Angaben des norwegischen Fernsehens legte sie umgehend Berufung gegen die Entscheidung ein. Die Anklage beantragte zudem die aufschiebende Wirkung der Berufung. Dies bedeutet, dass die Entlassung von Mads-Hilmar Høiby bis zur Klärung durch höhere Instanzen ausgesetzt bleibt. Unklar war daher zunächst, wann oder ob eine Freilassung überhaupt stattfinden wird.

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Zeugenaussagen und Anwaltliche Darstellung

Während der Verhandlung hinter verschlossenen Türen am Montag hatten zwei Zeugen vor Gericht ausgesagt. Ihre Aussagen bezogen sich speziell darauf, wie Mads-Hilmar Høyb mit der aktuellen Situation in der Untersuchungshaft zurechtkommt. Seine Verteidigung hatte zuvor gegenüber dem Sender TV2 betont, dass die Umstände für den 29-Jährigen unerträglich seien. Die Anwälte argumentierten damit gegen die Fortdauer der Freiheitsentziehung.

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Hintergründe der aktuellen strafrechtlichen Lage

Mads-Hilmar Høiby sitzt seit Februar in Untersuchungshaft. Bislang wurde diese Haft regelmäßig um jeweils vier Wochen verlängert. Die rechtlichen Grundlagen bilden schwere Vorwürfe aus der Vergangenheit. Im Sommer war er wegen zahlreicher Straftaten verurteilt worden. Dazu zählen unter anderem zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht und Fälle häuslicher Gewalt gegen eine Ex-Partnerin.

Geplante Berufungsverfahren und Ausblick

Der Kronprinz hat das Sommerurteil angefochten. Ein neuer Berufungsprozess ist für den kommenden Februar angesetzt. In diesem Verfahren sollen die Vorwürfe der Vergewaltigungen und der häuslichen Gewalt neu aufgerollt und geprüft werden. Die aktuelle Untersuchungshaft dient vorerst der Sicherung des Verfahrens, während die Parallelstrafverfahren weiterlaufen. Die endgültige Klärung aller rechtlichen Auseinandersetzungen wird somit noch Zeit in Anspruch nehmen.