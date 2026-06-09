Norwegischer Sommer‑Reichweitentest: Deutsches Premium‑E‑SUV erreicht 781 km, chinesischer Überraschungskandidat überzeugt

Der Automobilclub NAF testete 24 Elektroautos unter identischen Bedingungen. Das bayerische Premium‑SUV stellte mit 781 Kilometern Rekord, während ein chinesisches Modell die Herstellerangabe um elf Prozent übertraf. Ergebnisse geben Aufschluss über reale Reichweiten im Vergleich zu Werbeversprechen.

Der norwegische Automobil club NAF hat in seiner halbjährlichen Reichweitentest reihe erneut die Leistungsfähigkeit von Elektrofahrzeugen unter realen Verkehrsbedingungen geprüft. Im Rahmen der Sommerausgabe wurden 24 aktuelle Elektroauto s mit vollständig aufgeladenen Batterien einer gemeinsamen Fahrt durch Norwegen unterzogen.

Die Teststrecke wurde am selben Tag unter identischen Rahmenbedingungen befahren: konstanter Fahrstil, einheitliche Geschwindigkeit, Temperaturen zwischen zwölf und achtzehn Grad Celsius und durchgehend trockene Fahrbahnen. Die Route kombinierte Stadtverkehr, Landstraßen und Autobahnabschnitte, wobei in einigen Bereichen Geschwindigkeiten von bis zu 110 km/h ermöglicht wurden - ein seltenes Szenario für norwegische Verhältnisse, das jedoch den Energieverbrauch der Fahrzeuge deutlich beeinflusste.

Ein zentrales Bewertungskriterium war die zurückgelegte Distanz, bis das Fahrzeug von selbst eine Drosselung der Fahrleistung vornahm, obwohl die Batterie noch nicht vollständig entladen war. In diesem sogenannten Notmodus reduzieren die Fahrzeuge ihre Höchstgeschwindigkeit, um die verbliebene Restenergie optimal zu nutzen. Die gemessenen Reichweiten wurden anschließend mit den offiziellen Herstellerangaben verglichen, um sowohl Über‑ als auch Unterperformance zu erkennen. Das Ergebnis: Das bayerische E‑SUV, ein deutsches Premium‑Modell, setzte mit einer beeindruckenden Testreichweite von 781 Kilometern neue Maßstäbe.

Damit übertraf es selbst die Distanz zwischen Hamburg und München, die 776 Kilometer beträgt, und das ohne einen einzigen Ladevorgang. Das Fahrzeug lag damit 61 Kilometer vor dem zweitplatzierten Lucid Gravity, das 720 Kilometer schaffte. Besonders bemerkenswert war die Performance des chinesischen Herstellers, dessen Modell überraschend gut abschnitt und die offizielle Reichweite um elf Komma vier Prozent überschritt. Der sieben‑sitzige X9 legte 646 Kilometer zurück, obwohl die Herstellerangabe bei 580 Kilometern lag.

Nils Sødal, leitender Pressesprecher des NAF, betonte, dass solche Ergebnisse bei günstigen Fahrbedingungen zu erwarten seien, sie jedoch die Zuverlässigkeit der Angaben unterstreichen. Im Gegensatz dazu musste das Modell IM6 eine negative Abweichung von elf Komma sieben Prozent hinnehmen und erreichte lediglich 446 Kilometer gegenüber einer angegebenen Reichweite von 505 Kilometern. Auch ein weiteres MG‑Modell, der S6, konnte mit einer positiven Abweichung von drei Komma vier Prozent besser abschneiden.

Unter den deutschen Herstellern überzeugten zudem die Elektro‑SUVs GLB und GLC von Mercedes‑Benz, die beide ihre Herstellerangaben übertrafen und damit zeigen, dass ein größerer Akku nicht allein, sondern in Kombination mit effizienter Fahrzeugarchitektur entscheidend für die Reichweite ist. Insgesamt verdeutlicht der NAF‑Test, dass reale Fahrbedingungen nach wie vor ein kritischer Faktor für die tatsächliche Reichweite von Elektroautos sind und dass sowohl Hersteller als auch Verbraucher von transparenten Messungen profitieren





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Elektroauto Reichweitentest Norwegen Herstellerangaben E‑SUV

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