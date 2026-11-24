Militäruntersuchung widerlegt Gerüchte um Drogenkonsum bei Ingrid Alexandra. Keine Beweise gefunden nach Vorwürfen, die durch Halbbruder Marius Borg Høiby ausgelöst wurden.

Das norwegische Militär hat eine Untersuchung über Vorwürfe des Drogenkonsums gegen Kronprinzessin Ingrid Alexandra abgeschlossen und diese als unbegründet bewertet. Die Prüfer fanden keinerlei Beweise, die die Gerüchte stützen würden, die während ihrer Dienstzeit in Nordnorwegen zwischen Januar 2024 und April 2025 kursierten. Diese Anfragen entstanden im Schatten der schweren juristischen Auseinandersetzungen mit ihrem Halbbruder Marius Borg Høiby.

Militärische Untersuchung widerlegt Gerüchte

Die Verantwortlichen im norwegischen Militär führten umfassende Ermittlungen durch, um die Seriosität der Anschuldigungen zu prüfen. Dazu gehörten Gespräche mit mehreren Personen, die als Freundinnen der Kronprinzessin galten. Das Ergebnis dieser internen Überprüfung war eindeutig: Es ließen sich keine Hinweise auf einen Missbrauch von Substanzen feststellen. Auch das norwegische Nachrichtenmagazin "Se og Hør" hatte seinerzeit zahlreiche Tipps erhalten, diese jedoch nach einer eigenständigen Prüfung verworfen, da Belege fehlten. Heeres-Kommunikationschef Lars Strøm stellte sich demonstrativ an die Seite der Prinzessin und betonte ihre einwandfreie Leistung. Gegenüber der Zeitung "Aftenposten" erklärte er, die Kronprinzessin habe ihren Militärdienst sehr solide und makellos absolviert.

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Quellen und Hintergründe der Anschuldigungen

Die Basis für diese Berichte bilden die Autoren Ulf André Andersen und Frode Hansen in ihrem Buch "Hoffet", das in Norwegen erschienen ist. Beide Journalisten begleiten die norwegische Königsfamilie seit vielen Jahren und schildern darin die Spannungen in der Zeit um den Prozess gegen Marius. Im August 2024 wurde Marius Borg Høiby erstmals festgenommen. Er räumte öffentlich ein, nach einem Streit unter Alkohol- und Kokain-Einfluss gehandelt zu haben, und sprach von einem länger bestehenden Drogenproblem. In diesem Umfeld wuchs das Interesse an den übrigen Familienmitgliedern. Das Buch zitiert den Eindruck, dass einige Gerüchte bewusst verbreitet wurden, um dem königlichen Hof zu schaden. Die Behauptungen wurden jedoch als so hartnäckig eingestuft, dass das Militär sie nicht länger ignorieren konnte.

Juristische Konsequenzen für Marius Borg Høiby

Während Ingrid Alexandra von den Untersuchungen freigestellt wurde, musste sich Marius Borg Høiby vor Gericht verantworten. Der 29-Jährige hatte sich gegen vierzig Anklagepunkte zu stellen, darunter vier Vergewaltigungsvorwürfe und der Vorwurf häuslicher Gewalt. Das Gericht sprach ein Urteil von vier Jahren Gefängnis. Marius Borg Høiby legte gegen dieses Urteil Berufung ein. Die Situation in der königlichen Familie wurde durch die öffentlichen Einlassungen des Halbbruders noch verschärft. Er betonte seinen eigenen Konsum, was indirekt den Verdacht auf andere Angehörige schürte, obwohl keine direkten Verbindungen zu Ingrid Alexandra bewiesen wurden. Die mediale Aufmerksamkeit auf die gesamte Familie stieg dadurch erheblich an.

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Öffentliche Auftritte und fehlende Reaktionen

In den Monaten nach der Klärung durch das Militär blieben die offiziellen Stellen der königlichen Familie zurückhaltend. Der Königshof lehnte eine allgemeine Stellungnahme zu den Vorwürfen und den Untersuchungen ab. Dennoch trat Ingrid Alexandra im Oktober 2026 an der Eröffnung des norwegischen Parlaments, des Storting, in Oslo auf. Bei diesem wichtigen Staatsakt fehlte ihre Mutter Königin Mette-Marit aufgrund einer Atemwegsinfektion. Das Bild der Kronprinzessin an diesem Tag unterstrich ihre fortwährende Präsenz in der Öffentlichkeit trotz der vorhergegangenen Kontroversen. Es markierte einen Moment der Normalität nach einer Phase extremer Belastung durch die Skandale um Marius und die daraus resultierenden Gerüchte.

Neue Lebensphase in Australien

Die unterschiedliche Entwicklung der Geschwister wurde mit dem Ende des Militärdienstes von Ingrid Alexandra noch deutlicher. Nach ihrem Abschied aus der Armee im Jahr 2025 packte sie ihre Koffer für ein neues Kapitel. Sie zog für ein Studium nach Australien. Dieser Umzug bedeutete einen klaren räumlichen Abstand zu Norwegen und zum Palast. Er diente auch der Distanzierung vom medialem Wirbel, der ihren Bruder umgab. Ingrid Alexandra sucht nun eine neue Perspektive außerhalb des unmittelbaren Drucks der norwegischen Königshaus-Öffentlichkeit, während die rechtlichen Verfahren ihres Halbbruders weiterhin andauern.