Der norwegische Nationalfußballverband setzt auf ein ikonisches Wikinger‑Motiv, um die Fans auf die Weltmeisterschaft vorzubereiten. Das Bild kombiniert historische Bezüge, moderne Medien und eine starke visuelle Identität, und präsentiert die Mannschaft bereits vor dem Saisonstart als starken Konkurrenten.

Norwegen ist nach 28 Jahren wieder auf der größten Fußballbühne und liefert bereits vor dem ersten Spiel ein echtes Highlight. Der Verband hat ein Mannschaftsfoto auf Instagram veröffentlicht, das sofort Kult-Potenzial hat.

Auf dem Bild steht Erling Haaland und seine Teamkollegen in wilder Wikinger-Positur vor einem Fjord. Langlebige Boote und Antikwaffen ergänzen die Szene, die an die Netflix-Serie 'Vikings' erinnert, dabei handelt es sich jedoch um ein offizielles Foto der Norweger vor ihrer ersten WM‑Teilnahme seit 1998. Die Botschaft ist klar: Die Krieger Norwegens erobern Amerika.

Die Aufnahme wurde von dem renommierten Fotografen David Yarrow gemacht, der bereits 1986 das berühmte Bild von Diego Maradona mit dem Pokal nach dem Siege im Aztekenstadion von Mexiko geschossen hat. Yarrow hatte zu Beginn für das Bild ausgewählt, die Mannschaft als Wikinger zu verkleiden - ein Vorschlag, der von Haaland selbst beeinflusst wurde. Der deutsche Staatsverband übte bewusst die klassische Mannschaftsfotografie mit Flugzeugtreppen, Trainingsanzügen und Standardposen aus, um sich abzuheben und die Geschichte des Landes zu ehren.

Über ein Jahrzehnt zuvor erreichten Wikinger Norwegens Mittelbarkeit, während heute die Nationalmannschaft ihren Weg zur Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada einschlägt. Für das Shooting wurde eine private Strandkulisse in Oslo ausgewählt, Langboote organisiert, echte Wikinger-Ausrüstung besorgt und sogar ein historisch passender Holzsteg errichtet. Ein Spieler war bei dem Scheinwerfer nicht vorhanden: Kapitän Martin Ödegaard musste wegen seiner Verpflichtungen im Champions‑League‑Finalen abwesend sein. Seine Position wurde später separat fotografiert, sodass er digital in die Endfassung eingefügt werden konnte.

Sportlich steht Norwegen im ersten Spiel der Gruppe I gegen Frankreich, Senegal und den Irak an - eine Herausforderung, die nicht zu unterschätzen ist. Doch schon jetzt hat man zuverlässig das Gefühl, dass das Foto die Konkurrenz im Vergleich zu textuellen und visuellen Inhalten abgehängt hat





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