Nosferatu-Spinne breitet sich weiter aus: Jetzt auch auf Rügen und Usedom heimisch

Die aus dem Mittelmeerraum stammende Nosferatu-Spinne hat mittlerweile fast ganz Deutschland besiedelt und wird nun auch vermehrt auf den Ostsee-Inseln Rügen und Usedom gesichtet. Experten sehen darum einen klaren Trend zur Etablierung auch in Norddeutschland. Die Spinne kann bei Bedrohung zustechen, ihr Biss ist für Menschen jedoch ungefährlich. Im Winter zieht sie sich in beheizte Gebäude zurück.

Die Nosferatu-Spinne , wissenschaftlich Zoropsis spinimana, ist eine der größten heimischen Spinnenarten in Deutschland und hat in den letzten Jahren ihr Verbreitung sgebiet deutlich ausgeweitet. Ursprünglich aus dem Mittelmeerraum stammend, breitet sich die Art seit etwa 2005 über das Bundesgebiet aus und ist mittlerweile fast flächendeckend vertreten.

Neueste Beobachtungen zeigen, dass die Spinne nun auch die ostseeischen Inseln Rügen und Usedom erreicht hat. Meldungen über Sichtungen in Mecklenburg-Vorpommern häufen sich, was Experten wie Alexander Wirth vom Nabu-Partnerportal naturgucker als starkes Indiz für eine beginnende Etablierung der Art in dieser Region werten. Seiner Einschätzung nach könnte die Nosferatu-Spinne bereits in jedem Bundesland heimisch sein, wobei bisherige Lücken möglicherweise nur auf fehlende Meldungen zurückzuführen sind.

Besonders auffällig ist die Zunahme der Beobachtungen in Norddeutschland, etwa in Lübeck, wo sich die Spinne offenbar erfolgreich angesiedelt hat. Die kühleren Temperaturen des Nordens scheinen der aus südlichen Gebieten stammenden Art daher nicht mehr zu schaden zu machen, zumal sie im Winter geschützte, beheizte Räume aufsucht, in denen sie überdauern kann. Ihr Erfolg wird auch auf ihre besonderen Fähigkeiten zurückgeführt: Ihre Hafthaare ermöglichen das Klettern an glatten Oberflächen wie Fensterscheiben, was ihr den Zugang zu Gebäuden erleichtert.

Für den Menschen stellt die Nosferatu-Spinne allerdings keine ernsthafte Gefahr dar. Ihr Biss kann zwar die Haut durchdringen - eine Seltenheit unter heimischen Spinnen - und ähnelt in seinen Symptomen dem Stich einer Wespe, doch sie setzt ihr Gift nur bei direkter Bedrohung ein. Experten empfehlen daher, bei einer Sichtung in der Wohnung ruhig zu bleiben und das Tier vorsichtig einzufangen und ins Freie zu setzen.

Weibchen der Art können mit ausgestreckten Beinen eine Größe von bis zu fünf Zentimetern erreichen, während Männchen etwas kleiner bleiben. Die fortschreitende Ausbreitung der Nosferatu-Spinne wird im Zusammenhang mit dem Klimawandel und den milderen Wintern diskutiert, die der ursprünglich wärmeliebenden Art das Überleben in nördlichen Regionen ermöglichen. Gleichzeitig zeigen die Beobachtungen, dass sich die Spinne an die neuen Lebensräume anpasst, etwa durch die Nutzung von Gebäuden als Winterquartiere. Die Entwicklung unterstreicht, wie dynamisch sich Tierarten an veränderte Umweltbedingungen anpassen können.

Titel: Nosferatu-Spinne breitet sich weiter aus: Jetzt auch auf Rügen und Usedom heimisch Zusammenfassung: Die aus dem Mittelmeerraum stammende Nosferatu-Spinne hat mittlerweile fast ganz Deutschland besiedelt und wird nun auch vermehrt auf den Ostsee-Inseln Rügen und Usedom gesichtet. Experten sehen darum einen klaren Trend zur Etablierung auch in Norddeutschland. Die Spinne kann bei Bedrohung zustechen, ihr Biss ist für Menschen jedoch ungefährlich. Im Winter zieht sie sich in beheizte Gebäude zurück. Kategorie: Wissenschaft & Umwelt Themen: Nosferatu-Spinne, Artenschutz, Klimawandel, Spinnen, Verbreitun





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