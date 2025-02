Nostalgie pur: Digimon Story: Time Stranger kehrt zurück mit neuen Abenteuern

Das neue Digimon Spiel Digimon Story: Time Stranger wird voraussichtlich 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Spieler können die Bindung zu ihren Digimon festigen und zwischen der menschlichen Welt und der Digi-Welt reisen.

Es gab einige erfolgreiche Serien, die sich um das Sammeln und Fangen von Monstern drehten. Neben Pokémon war Digimon bei vielen Kindern sehr beliebt. Demnächst erscheint ein neues Spiel, in dem Spieler zurück in ihre Kindheit reisen können. Digimon Story Time Stranger wird voraussichtlich 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC über Steam erscheinen. In diesem Spiel können Spieler die Bindung zu ihren Digimon festigen.

Spieler reisen dabei zwischen der menschlichen Welt und der Digi-Welt. Der Trailer zeigt, dass die menschliche Welt wie eine Metropole in Japan aussieht, während die Digi-Welt eine Vielzahl unterschiedlicher Biome bietet. Beide Welten stehen kurz vor dem Zusammenbruch. Es liegt an den Spielern, das Geheimnis hinter dem Zusammenbruch aufzuklären. Das Spiel ist ein Rollenspiel und wird voraussichtlich Elemente des rundenbasierten Kampfsystems bieten. Die Möglichkeiten der Individualisierung des eigenen Charakters sind noch nicht bekannt. Außerdem können Digimon befreundet werden, die dann in rundenbasierten Kämpfen gegeneinander antreten. Das Spiel ist Teil der Story-Reihe von Digimon, die sich stärker auf die Geschichte der Spiele konzentriert. Das letzte erschienene Spiel aus der Story-Reihe war Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory. Wahrscheinlich wird Time Stranger in Bezug auf das Gameplay ähnlich sein. Die Handlung von Time Stranger ist nicht an die Anime-Reihe gebunden, basiert aber auf der gleichen Prämisse: Die Digi-Welt und die reale Welt existieren parallel zueinander und vermischen sich gelegentlich. Es kommt vor, dass Spezies in die Welt der anderen gelangen. Im Anime werden in jeder Staffel verschiedene Kinder in die Digi-Welt geschickt, wo sie sich mit Digimon anfreunden (oder sogar selbst zu Digimon werden). Die erste Staffel Digimon Adventure wurde im Jahr 2000 auf RTLZWEI ausgestrahlt, weshalb viele Spieler die Serie noch aus ihrer Kindheit kennen. Wie in Pokémon treten Spieler in Time Stranger in rundenbasierten Kämpfen gegen ihre Gegner an. Viele Digimon haben dabei sogar ihr eigenes Repertoire an Angriffen, was die Kämpfe taktischer macht. In Pokémon gibt es dagegen einen begrenzten Pool an Angriffen, der sich auf die Taschenmonster verteilt. Es gibt zahlreiche Digimon, die gesammelt werden können. Diese unterscheiden sich in Form, Farbe und Größe. Insgesamt gibt es mehr als 1.400 verschiedene Digimon, die gesammelt werden können, also mehr als bei Pokémon. Ob alle in Time Stranger vorhanden sind, steht noch aus. Die Digimon können im Anime sogar sprechen. Dadurch kann eine noch stärkere Bindung zu ihnen aufgebaut werden, anstatt sie so ähnlich wie Haustiere zu behandeln. Pokémon spielt in der realen Welt, während Digimon in einer digitalen Welt angesiedelt sind. Dadurch haben die Entwickler die Möglichkeit, noch eindrucksvollere Welten zu erschaffen





