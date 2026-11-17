Ein intensivmedizinischer Experte rettete im Flugzeug das Leben eines Lufthansa-Mitarbeiters nach allergischem Schock. Es folgte eine Notlandung in Belgrad, um lebenswichtige medizinische Versorgung zu gewährleisten.

Am Sonntagabend ereignete sich auf einem Lufthansa -Flug eine dramatische medizinische Notlage, die eine außerplanmäßige Landung in Belgrad zur Folge hatte. Ein Flugbegleiter verfiel plötzlich in einen lebensbedrohlichen Zustand, nachdem er kaum noch Luft bekam. Die Situation eskalierte rasch, da erste Gegenmaßnahmen nicht den gewünschten Erfolg zeigten und der Zustand des Mitarbeiters rapide deteriorierte.

Medizinische Intervention durch Dr. Trahtemberg

Unter den Passagieren befand sich Dr. Uriel Trahtemberg, der Leiter der Intensivstation des Galilee Medical Center in Naharija. Er trat sofort in Aktion, als er eine Menschentraube am hinteren Ende des Flugzeugs sah und den bewusstlosen Flugbegleiter auf dem Boden liegen entdeckte. Zuvor war bereits ein EpiPen von anderer Stelle versucht worden, dieser blieb jedoch erfolglos. Der Zustand des Mannes verschlechterte sich so schnell, dass eine sofortige, professionelle Intervention erforderlich wurde, um eine Kreislaufstabilisierung zu erreichen.

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Dr. Trahtemberg kommunizierte direkt mit der anwesenden Crew und erklärte, dass er als Intensivmediziner qualifiziert sei, was die anwesenden Mitarbeiter sichtlich erleichterte. Er griff in den medizinischen Notfallkoffer an Bord, entnahm Adrenalin und lud es in eine Spritze. Da er die erforderlichen Dosierungen auswendig kannte, konnte er die Injektion schnell und präzise verabreichen. Der gesamte Vorgang der Erstversorgung dauerte nur etwa fünf Minuten.

Kommunikation mit der Cockpit-Crew

Obwohl sich der Zustand des Flugbegleiters kurz nach der Adrenalin-Gabe stabilisierte, bestand weiterhin akute Lebensgefahr. Dr. Trahtemberg erkannte, dass die Wirkung des Medikaments nur zeitlich begrenzt ist und der Patient dringend Krankenhausversorgung benötigt. Daraufhin suchte er das Gespräch mit den Piloten, um die Dringlichkeit der Lage zu verdeutlichen. Er erklärte den Umständen des allergischen Schocks und betonte, dass eine sofortige Landung unverzichtbar sei, um den Tod des Patienten zu vermeiden.

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Die Entscheidung zur Umleitung des Fluges fiel schnell. Die medizinische Einschätzung des Arztes war ausschlaggebend dafür, dass das Flugzeug nicht wie geplant weiterflog, sondern einen Notstop einlegte. Die Priorität lag eindeutig auf der Rettung des Lebens, wobei die technische und logistische Umsetzung der Notlandung durch die Cockpit-Besatzung effizient gehandhabt wurde. Diese Koordination zwischen medizinischem Fachwissen an Bord und der Flugleitung war entscheidend für den weiteren Verlauf.

Ablauf der Notlandung in Belgrad

Das Flugzeug landete schließlich in Belgrad, wo die Situation für den betroffenen Mitarbeiter weiter eskalierte. Kurz nach der Verabreichung des Adrenalins verlor der Flugbegleiter das Bewusstsein erneut und zeigte starke Zitteranfälle. Die medizinische Behandlung an Bord hatte lediglich eine Brückenfunktion eingenommen. Bei der Landung in der serbischen Hauptstadt übernahm nun die medizinische Infrastruktur am Boden die Verantwortung, um eine definitive Therapie einzuleiten.

Laut einer Aussage von Lufthansa an t-online geschah die außerplanmäßige Landung auf Grund der Erkrankung des Crew-Mitglieds. Das Unternehmen bestätigte den Vorfall und bestätigte, dass die Sicherheit der Passagiere und der Besatzung oberste Priorität hatte. Der Flug wurde nach der Landung in Belgrad abgewickelt, wobei Details zur genauen Route und den technischen Spezifikationen des Flugzeugs nicht im Vordergrund standen. Der Fokus lag auf der medizinischen Evakuierung.

Weitere Versorgung und Personalwechsel

In Belgrad wurde der erkrankte Flugbegleiter von einem neuen Crew-Team übernommen. Dies deutet darauf hin, dass das medizinische Personal vor Ort die weitere Betreuung übernahm und die operationellen Abläufe des Flugzeugs sicherstellten. Die genauen Umstände, wie der Patient ins Krankenhaus transportiert wurde, blieben im aktuellen Bericht ungenannt, doch die Notwendigkeit einer stationären Behandlung war durch den Arzt klar belegt.

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Der Vorfall zeigt die Bedeutung von medizinischer Expertise unter Reisenden und die Vorbereitung der Airlines auf solche Extremfälle. Die Fähigkeit von Dr. Trahtemberg, trotz des eingeschränkten Zugriffs auf Ausrüstung eine effektive Behandlung durchzuführen, verhinderte einen fatalen Ausgang. Die Kooperation zwischen ihm, der Cockpit-Besatzung und der Bodenhilfe in Serbien stellte einen erfolgreichen Einsatz dar, der Leben rettete. Die genauen Diagnosen des Flugbegleiters wurden nicht öffentlich gemacht, doch die Reaktion auf einen allergischen Schock war klar erkennbar.