Notenbanken kaufen Gold weiter trotz Korrekturen bei Edelmetallen

Zentralbanken kaufen weiterhin Gold, während die Preise korrigieren. Banyan Gold und Amex Gold Mining entwickeln ihre kanadischen Projekte mit neuen Ressourcen und Bohrergebnissen weiter.

Gold hat nach einem starken Anstieg zu Jahresbeginn eine Konsolidierungsphase durchlaufen. Am 27. Oktober 2026 lag der Preis bei 4.024 US-Dollar je Unze, was etwa drei Prozent unter dem Niveau des Vormonats lag. Dieser Rückgang belastete zwar die Marktstimmung, verhinderte jedoch nicht die fortgesetzte Akquisition durch wichtige institutionelle Käufer. Die Zentralbanken der Welt setzten ihre Strategie zur Aufstockung der Goldreserven konsequent fort, auch in Zeiten schwächerer Notierungen.

Zentralbanken stärken Goldreserven weiter

Trotz der Preiskorrekturen bleibt die Nachfrage der Notenbanken sehr stabil. Nach Angaben des World Gold Council kauften die Zentralbanken im Juli 2026 netto 23 Tonnen Gold hinzu. Seit dem Jahresbeginn belief sich die Gesamtmenge der ankommenden Käufe auf rund 130 Tonnen. Diese kontinuierliche Nachfrage unterstreicht das strategische Gewicht von Gold im globalen Reservenmanagement, unabhängig von kurzfristigen preistreibenden Faktoren an den Rohstoffbörsen.

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Im Juli 2026 führten China mit 20 Tonnen und Polen mit 8 Tonnen die gemeldeten Käufe an. Besonders Polen hat seit Januar insgesamt 90 Tonnen Gold erworben, was einer erheblichen Anstrengung zur Diversifizierung der Währungsreserven entspricht. China stockte seine Reserven im 21. Monat in Folge auf. Diese langfristige Kaufhaltung bildet ein fundamentales Fundament für den Markt, auch wenn die kurzfristigen Preise schwanken.

Silberpreiskorrektur trotz Defizitprognose

Bei den Edelmetallen verzeichnete Silber eine noch stärkere Korrektur als Gold. Mit 53,32 US-Dollar notierte es am 27. Oktober mehr als 56 Prozent unter seinem Allzeithoch von 121,62 US-Dollar vom 29. Januar 2026. Dieser deutliche Rückgang spiegelt die Volatilität wider, die mit einer Konsolidierung nach extremen Rallyes einhergeht. Anleger reagieren sensitiv auf solche Preisbewegungen, was die Investitionstätigkeit kurzfristig dämpfen kann.

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Das Silver Institute prognostiziert für 2026 dennoch ein strukturelles Marktdefizit von 46,3 Millionen Unzen. Dieses Defizit entsteht, weil die industrielle Nachfrage nach Silber höher ist als das verfügbare Angebot aus dem Bergbau und dem Recycling. Trotz der niedrigeren aktuellen Preise bleibt die strukturelle Unterdeckung ein wichtiger Faktor, der mittelfristig auf die Preisbildung einwirken kann. Analysten beobachten daher weiterhin die Dynamik zwischen Angebot und Nachfrage sorgfältig.

Entwicklung kanadischer Goldprojekte vorangetrieben

Für Anleger stellt sich die Frage, welche Unternehmen über Goldunzen in etablierten Bergbaujurisdiktionen verfügen und diese weiterentwickeln. Banyan Gold und Amex Gold Mining sind zwei solche Fälle. Banyan Gold steht für eine große, niedriggradige Tagebau-Lagerstätte im Yukon. Amex Gold Mining hingegen konzentriert sich auf hochgradiges Erz in Québec, das bereits über eine Rampe erschlossen wird. Beide Unternehmen nutzen die aktuelle Phase, um ihre Projekte zu optimieren.

Banyan Gold entwickelt im kanadischen Yukon das AurMac-Projekt weiter. Laut einer Mineralressourcenschätzung mit Stichtag 15. Mai 2026 umfasst die angezeigte Ressource 3,64 Millionen Unzen Gold bei einem Gehalt von 0,68 g/t. Hinzu kommen 4,98 Millionen Unzen abgeleiteter Ressourcen bei 0,58 g/t. Das entspricht 167,3 beziehungsweise 267,2 Millionen Tonnen Gestein. AurMac ist damit eine sehr große Lagerstätte mit vergleichsweise niedrigen Gehalten.

Gegenüber der Schätzung von 2025 stiegen die angezeigten Unzen um 60 Prozent bei einem acht Prozent höheren Gehalt. Gleichzeitig gingen die abgeleiteten Unzen von 5,45 auf 4,98 Millionen zurück. Der Vergleich ist nur eingeschränkt möglich, da die Grubenbegrenzung 2025 auf 2.050 und 2026 auf 3.500 US-Dollar je Unze Gold basierte. Der Cut-off liegt bei 0,30 g/t. Eine solche Grubenbegrenzung belegt keinen wirtschaftlichen Abbau, sondern dient als technische Grundlage für weitere Untersuchungen.

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Wirtschaftliche Bewertungen und finanzielle Mittel

Als nächster Schritt soll bis zum vierten Quartal 2026 eine erste vorläufige wirtschaftliche Bewertung vorliegen. Dafür hat Banyan unter anderem AMC Mining Consultants, Lycopodium und BGC Engineering beauftragt. Im Fokus stehen höhergradige Bereiche und optimierte Startgruben. Eine solche Bewertung liefert erstmals einen wirtschaftlichen Rahmen, ist aber vorläufig und stellt keine Bauentscheidung dar. Sie ist ein wichtiger Schritt zur Bewertung der Machbarkeit eines Bergwerksprojekts.

Am 29. September 2026 schloss Banyan Platzierungen über insgesamt 54,3 Millionen kanadische Dollar ab. Franco-Nevada wurde dabei neuer Aktionär. Der Ausgabepreis lag bei 2,00 kanadische Dollar je Aktie. Die Mittel sind für die Weiterentwicklung der Projekte im Yukon sowie für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen. Die endgültige Genehmigung der TSX Venture Exchange stand zum Zeitpunkt der Meldung noch aus, was typisch für den Börsennotierungsprozess ist.

Neue Bohrergebnisse und Messepräsenz

Neue Bohrergebnisse vom 28. Oktober 2026 zeigen Goldmineralisierung in der Lücke zwischen den Lagerstätten Airstrip und Powerline. Bohrung AX-26-921 traf unter anderem 20,2 Meter mit 1,34 g/t Gold und 27,5 Meter mit 1,18 g/t Gold. Die Bohrung AX-26-915 erbrachte 39,6 Meter mit 0,96 g/t Gold. Die Abschnitte sind Bohrlängen; die wahre Mächtigkeit beträgt laut Unternehmen etwa 90 bis 95 Prozent. Diese Ergebnisse sind vielversprechend für die Expansion der bekannten Ressourcen.

Im Bohrprogramm 2026 hat Banyan bislang 198 Bohrungen über mehr als 56.000 Meter abgeschlossen. Analysen liegen für 47 Bohrungen vor. Ob die Treffer die Ressource erweitern, muss eine künftige Schätzung zeigen. Wer sich direkt ein Bild von Banyan Gold machen und mit dem Management ins Gespräch kommen möchte, hat dazu auf der Rohstoffmesse München am 6. und 7. November 2026 in der MotorWorld München Gelegenheit. Dort besteht die Möglichkeit, weitere Informationen zu den aktuellen Entwicklungen zu erhalten und den Kontakt zum Unternehmen zu pflegen.