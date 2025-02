Notfallkuchen: Leckerer Kuchen ohne Eier, Milch oder Butter

Dieser Kuchen beweist: Selbst mit einem leeren Kühlschrank kannst du ein süßes Meisterwerk zaubern. Schnell gemacht, unkompliziert und dabei richtig lecker. Kennst du das? Du hast Lust auf Kuchen – oder überraschend kündigt sich Besuch an – aber der Blick in den Kühlschrank sorgt für Ernüchterung: keine Eier, keine Milch, keine Butter. Bedeutet das, dass du auf süßes Gebäck verzichten musst? Natürlich nicht! Der Notfall-Kuchen rettet dich in genau diesen Momenten. Er kommt mit einfachen Vorratszutaten aus, ist ruckzuck zusammengerührt und dabei so soft und saftig, dass du ihn garantiert nicht nur in „Notfällen“ backen wirst.

Er kommt mit einfachen Vorratszutaten aus, ist ruckzuck zusammengerührt und dabei so soft und saftig, dass du ihn garantiert nicht nur in „Notfällen" backen wirst.2. Zuerst die trockenen Zutaten mischen: Mehl, Backpulver, Salz und Zucker in eine große Schüssel geben und mit einem Schneebesen gut verrühren. 3. Danach die flüssigen Zutaten einarbeiten: Vanilleextrakt, Öl und die Hälfte des Wassers zur Mehlmischung geben und rühren, bis keine Klümpchen mehr zu sehen sind. Dann das restliche Wasser hinzufügen und zu einem glatten Teig verrühren. 4. Den fertigen Teig in die vorbereitete Form geben und für ca. 35–40 Minuten backen, bis der Kuchen leicht gebräunt ist und ein Zahnstocher sauber herauskommt. Sollte er zwischendurch zu dunkel werden, den Kuchen mit Alufolie abdecken. 5. Den Kuchen komplett in der Form auskühlen lassen, bevor du ihn anschneidest. Anschließend kannst du ihn noch nach Belieben aufpimpen: zum Beispiel mit Puderzucker, einer einfachen Zuckerglasur aus Zitronensaft und Wasser oder mit geschmolzener Schokolade überziehen.





