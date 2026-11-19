Die geplante Reform der Notfallversorgung in Deutschland wird durch Konflikte zwischen Bund und Ländern verschoben. Finanzierungsfragen und Kompetenzstreitigkeiten gefährden den Start.

Die lang erwartete Reform der Notfallversorgung in Deutschland hat am Freitag den angekündigten Neustart verpasst. Anstatt den vertragsärztlichen Notdienst, die Notaufnahmen der Krankenhäuser und die Rettungsdienste endlich besser zu vernetzen, hängt das Vorhaben der Schwarz-Roten Koalition derzeit in der Luft. Seit Tagen finden hinter geschlossenen Türen intensive Verhandlungen zwischen den Ländern und dem Bund statt. Wenige Stunden vor der Sitzung des Bundesrat s ist weiterhin unklar, ob eine Einigung erzielt werden kann.

Streit um Kompetenzen und Notfallzentren

Der Hauptkonfliktpunkt liegt in der Zuständigkeit für die neuen Vorgaben zum Rettungsdienst und zum Aufbau sogenannter Integrierter Notfallzentren. Diese Zentren sollen künftig die Dringlichkeit bei Akutpatienten bewerten und die Steuerung zwischen ambulanter und stationärer Behandlung übernehmen. Die Länder werfen dem Bund vor, hier die Kompetenzen zu überschreiten. Obwohl das Gesetz zur Notfallreform selbst nicht zustimmungspflichtig ist, kann die Länderkammer den Vermittlungsausschuss anrufen. Genau diesen Schritt hatten der Gesundheits- und der Innenausschuss des Bundesrats aufgrund der umstrittenen Zuständigkeiten empfohlen.

Also read Andy Serkis über Konflikt bei Herr der Ringe und Neustart mit Gollum

Finanzierung und Zeitplan stehen auf der Kippe

Ein Eingreifen des Vermittlungsausschusses würde den Zeitplan der gesamten Gesetzesgebung massiv durcheinanderbringen. Dies hat vor allem finanzielle Konsequenzen, da der Bund Nachbesserungen am GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz an die Notfallreform geknüpft hat. Dazu gehört eine zusätzliche Geldspritze für Krankenhäuser in Höhe von mehr als einer halben Milliarde Euro. Kommt es zu Verzögerungen durch den Vermittlungsausschuss, bleiben diese Zahlungen an die Kliniken aus. Am Montag hatte Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) auf dem Deutschen Krankenhaustag ausdrücklich vor einer solchen Anrufung gewarnt.

Warnungen von Kassen und Gewerkschaften

Jens Baas, der Chef der Techniker Krankenkasse, betonte ebenfalls die negativen Auswirkungen: Jede weitere Verzögerung bedeutet Unsicherheit für Hilfesuchende und unnötig lange Wartezeiten in den Notaufnahmen. Gleichzeitig arbeiten die Fachkräfte an der Belastungsgrenze. Auch die Gewerkschaften pochen auf eine zügige Umsetzung und fordern die Länder auf, den Weg freizumachen. DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel verwies darauf, dass der Rettungsdienst am Limit ist und überfüllte Notaufnahmen seit Jahren Realität sind.

Advertisement

Auswirkungen auf vulnerable Patientengruppen

Anja Piel unterstrich zudem, dass Bund und Länder den Versicherten und Beschäftigten eine bessere Verzahnung von Rettungsdienst und ambulanter Versorgung schulden. Ein weiterer kritischer Punkt sind die Nachbesserungen am GKV-Spargesetz, die an der Notfallreform hängen. Piel betonte ausdrücklich, dass sich die Versorgung von psychisch kranken Kindern und Jugendlichen sowie psychisch Schwerkranken keinesfalls verschlechtern darf, nur weil keine Einigung zur Notfallreform erzielt werden kann.

Mögliche Kompromisse und nächste Schritte

Am Donnerstagabend blieb die Entscheidung offen, ob die Länder den Vermittlungsausschuss anrufen oder eine Protokollerklärung des Gesundheitsministeriums akzeptieren. Letztere könnte eine Lösung darstellen, indem der Bund den Ländern mehr Mitsprache bei der Planung der Notfallzentren zusichert oder finanzielle Zugeständnisse macht. Bis zur Sitzung am Freitag ist unklar, welcher Weg beschritten wird, doch die Dringlichkeit der Situation bleibt für alle Beteiligten unübersehbar.