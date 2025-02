Notfallsanitäter am BER beschuldigt: Körperverletzung an 33-jährigem Patienten

Am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) soll ein Notfallsanitäter nach einer Eskalation während der Versorgung eines 33-jährigen Patienten zum Treten gekommen sein. Die Bundespolizei griff ein und die Landespolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) soll ein Notfallsanitäter auf einen 33 Jahre alten Mann eingetreten haben. Die Bundespolizei musste eingreifen. Die Landespolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung . Zunächst soll der Zeitung zufolge ein Rettungswagen wegen eines medizinischen Notfalls gerufen worden sein. Die Bundespolizei soll bereits vor den Sanitätern vor Ort gewesen sein. Auch die Sicherheitskräfte des Flughafen s wurden über den Vorfall informiert.

Während der Versorgung des Patienten eskalierte die Situation plötzlich. Nach einer kurzen Untersuchung sollen die Sanitäter entschieden haben, ein Notarztfahrzeug anzufordern. Daraufhin soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Notfallsanitäter und dem Verletzten gekommen sein. Der Mann, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Boden lag, soll den Sanitäter zunächst beleidigt und dann versucht haben, ihn zu treten. Daraufhin soll der Sanitäter laut Zeugen mit Wucht gegen das Bein und den Kopf des Patienten getreten haben. Der Mann blutete anschließend stark aus dem Mund. Die Beamten der Bundespolizei griffen sofort ein und hielten den Sanitäter zurück. Kurz darauf soll die Landespolizei eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen haben. Der Verletzte sei zur weiteren Behandlung in ein Neuköllner Krankenhaus gebracht worden. Nach Informationen der Märkischen Allgemeinen soll es sich bei dem beschuldigten Notfallsanitäter um den Leiter des Rettungsdienst-Stützpunktes am Flughafen BER handeln. Offiziell bestätigt wurde das bislang nicht. Die Bundespolizei bestätigte den Vorfall, der betroffene Rettungsdienst äußerte sich bisher nicht





Tagesspiegel / 🏆 42. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Körperverletzung Flughafen Notfallsanitäter Berliner Airport BER

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Netanjahu will mit Trump über „Sieg über die Hamas“ sprechenTel Aviv - Es ist Trumps erstes Treffen mit einem Regierungschef aus dem Ausland. Netanjahu will ihn für seinen Kampf gegen den Iran gewinnen und hofft gleichzeitig auf eine Normalisierung mit Saudi-Arabien.

Weiterlesen »

Ermittlungen in Ludwigsburg: Notfallsanitäter-Auszubildende soll Kollegen vergiftet habenMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Ludwigsburg: Notfallsanitäter-Azubi soll Kollegen mit Medikamenten vergiftet habenWiederholt soll eine auszubildende Notfallsanitäterin ihren Kollegen starke Medikamente untergemischt haben. Drei Betroffene litten plötzlich unter schweren gesundheitlichen Problemen.

Weiterlesen »

Ermittlungen in Ludwigsburg: Notfallsanitäter-Auszubildende soll Kollegen vergiftet habenMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Bedrohung und Körperverletzung am Rande einer WahlkampfveranstaltungTemplin - Der AfD Kreisverband Uckermark führte am Samstag, den 08.02.2025 eine Wahlkampfveranstaltung mit Begleitprogramm auf dem Markt in Templin von 13:

Weiterlesen »

Mutmaßliche Körperverletzung: Streit nach Eishockeyspiel eskaliertVillingen-Schwenningen (lsw) - Nach einem Eishockeyspiel sollen Mitglieder eines Fanklubs in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) zwei Männer

Weiterlesen »