Notgeburt an Bord eines Brussels Airlines Fluges

Während eines Fluges von Dakar nach Brüssel brachte eine schwangere Passagierin ihr Kind auf 11.000 Metern Höhe zur Welt. Die Crew des Flugzeugs reagierte schnell und richtete in der Bordküche einen provisorischen Kreißsaal ein.

Eine schwangere Passagierin , die sich in der 32. Schwangerschaftswoche befand, erlitt während eines Flug es von Dakar nach Brüssel starke Wehen. Die Brussels Airlines - Flug begleiterin Jennifer Joie erkannte sofort die Situation und setzte die Borddurchsage ein, um nach medizinischem Personal zu suchen. Eine frischgebackene Krankenschwester namens Lore und ein Arzt meldeten sich sofort.

Gemeinsam konnten sie die Wehen der werdenden Mutter messen und die Situation im Röntgenraum schnell einschätzen. Wenige Minuten später platzte die Fruchtblase in elf Kilometer Flughöhe. Die Crew richtete in der hinteren Bordküche einen provisorischen Kreißsaal ein und informierte das Cockpit. Die Piloten des Airbus A330 entschieden sofort, auf dem schnellsten Weg nach Dakar zurückzukehren. Während des Fluges über Mauretanien wurde ein Mädchen geboren. Die ersten Momente waren angespannt, doch das Baby atmete und schrie. Die Erleichterung bei Crew und Passagieren war groß. Auch die Mutter, Ndeye, hat die Geburt gut überstanden und gab ihrem Mädchen den Namen Fanta. Jennifer Joie, die Flugbegleiterin, ist überglücklich: „Als Mitglied des Kabinenpersonals trainiert man für alles, sogar für eine Geburt, aber nichts bereitet einen auf den Ernstfall vor“, sagt sie. „Aber wir blieben ruhig, arbeiteten als Team. Es war magisch. Wäre ich nicht Mitglied des Kabinenpersonals geworden, wäre ich wohl Hebamme geworden.“ Den Moment, Baby Fanta bei der Landung in ihren Armen zu halten, als sie in Dakar landeten, wird sie nie vergessen.





BILD / 🏆 82. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Notgeburt Brussels Airlines Flug Dakar Brüssel Passagierin Crew

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Horror-Flug: Passagier rastet aus und zerstört FensterEin Passagier an Bord eines Frontier Airlines Fluges verliert die Kontrolle, zerstört ein Fenster und wird von mutigen Mitreisenden überwältigt.

Weiterlesen »

„Müllmenschen': Paar eskaliert im Flugzeug, weil Passagiere zu langsam aussteigenEin Streit an Bord eines Fluges der Hong Kong Airlines von Bali nach Hongkong eskalierte, als ein Paar mit zwei Kindern Mitreisende und die Besatzung beleidigte.

Weiterlesen »

Brand an Bord eines Airbus A321 in Busan: Ursache noch unklarNach einem Brand an Bord eines Airbus A321 der Billigfluglinie Air Busan kurz vor dem Start auf dem südkoreanischen Flughafen Busan haben die Behörden die Suche nach der Ursache des Infernos begonnen. Erste Spuren deuten auf einen Brandausbruch im Handgepäckfach hin, möglicherweise ausgelöst durch eine Powerbank, E-Zigarette, Handy oder ein anderes technisches Gerät.

Weiterlesen »

Spektakulärer Einsatz: Frau an Bord der AIDAmar erkrankt und gerettetDramatischer Einsatz des spanischen Militärs im Atlantik. Eine Frau (61) war an Bord des Kreuzfahrtschiffs AIDAmar erkrankt, brauchte Hilfe.

Weiterlesen »

Sechs Menschen an Bord des abgestürzten Jets in PhiladelphiaWashington - Ein Jet für einen medizinischen Transport verunglückt in einem belebten Gebiet der Stadt Philadelphia. Noch ist das Ausmaß des Unglücks unklar. Doch erste beklemmende Details werden bekannt.

Weiterlesen »

Sechs Menschen an Bord des abgestürzten Jets in PhiladelphiaEin Jet für einen medizinischen Transport verunglückt in einem belebten Gebiet der Stadt Philadelphia. Noch ist das Ausmaß des Unglücks unklar. Doch erste beklemmende Details werden bekannt.

Weiterlesen »