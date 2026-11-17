Das Nothing Phone 3 sinkt auf Amazon zum Black Friday auf ein Rekordtief von 459 Euro. Analyse zu Hardware, Akkulaufzeit und Kamera-Performance des Smartphones.

Rechtzeitig zum Black Friday hat Amazon den Preis für das Nothing Phone 3 auf ein historisches Minimum gesenkt. Das Android-Smartphone ist für 459 Euro mit 12 GByte RAM und 256 GByte Speicher erhältlich. Dieser Preisunterschied von 340 Euro entspricht einer Ersparnis von rund 43 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung.

Preisvergleich und Technische Ausstattung

Das Nothing Phone 3 bietet einen Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 Prozessor und ein 6,67 Zoll großes 120-Hz-OLED-Display. Die Besonderheit des Geräts ist die Glyph Matrix auf der Rückseite mit 489 LEDs, die Benachrichtigungen oder den Akkustand anzeigen kann, ohne das Hauptdisplay aktivieren zu müssen.

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Laut unserem Geizhals-PCGH-Preisvergleich war das Android-Smartphone noch nie günstiger. Derzeit liegt der Preis unter dem letzten historischen Tiefstwert. Das Angebot bei Amazon ist befristet und gültig bis einschließlich 30. November.

Akkulaufzeit und Ladezeiten im Detail

Der Silizium-Kohlenstoff-Akku mit einer Kapazität von 5.150 mAh hält beim WLAN-Surfen rund 18 Stunden und 23 Minuten durch. Bei normaler Nutzung sind bis zu zwei Tage ohne Aufladen möglich. Das Lob für die Akkulaufzeit wird im Test bei 150 cd/m² Helligkeit besonders hervorgehoben.

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Der 5.150 mAh große Akku lässt sich mit bis zu 65 Watt kabelgebunden via USB-PD-Netzteil laden. Nach nur 34 Minuten ist der Akku zu 80 Prozent aufgeladen. Beim kabellosen Laden muss man allerdings auf den schnellen Qi2-Standard verzichten.

Kamera-Performance und Thermik-Verhalten

Die Haupt-, Ultraweitwinkel- und Telekamera lösen jeweils mit 50 MP auf. Die Hauptkamera mit ihrem lichtstarken 1/1,3-Zoll-Sensor bietet hohe Dynamik und realistische Farben. Die Ultraweitwinkel- und Telekamera können jedoch nicht vollständig überzeugen.

Unter hoher Last, etwa bei Benchmarks, entwickelt das Nothing Phone 3 viel Wärme. Fürs Gaming ist daher der Samsung-Konkurrent besser geeignet. Der verbaute Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 ist für den Alltag schnell genug.

Updates und Marktpositionierung

Nothing verspricht fünf Android-OS-Updates. Samsung dagegen ist bei sieben OS-Updates, etwa beim High-End-Modell Galaxy S26. Im Black-Friday-Angebot gibt es jetzt etwa das Samsung Galaxy S26 mit 12 GB RAM, 256 GB Speicher, AP Prozessor, 50 MP und Black Lackierung sowie 3 Jahre Herstellergarantie.

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Das Samsung Galaxy S26 hat einen aktuellen Bestpreis, doch liegt der historisch niedrigste Preis mit 671,99 Euro nochmals darunter, so unsere Preisanalyse. Das Nothing Phone 3 ist vor allem für Technikfans interessant, die ein leistungsfähiges Android-Smartphone mit eigenständigem Design suchen.