Nothing Phone 4a: Transparentes Design, 70‑facher Zoom und Tiefstpreis - alles im Überblick

Das Nothing Phone 4a kombiniert ein 6,83‑Zoll‑AMOLED‑Display, 120 Hz Bildwiederholrate, 70‑fachen Ultra‑Zoom und schnelles 50‑W‑Laden. Aktuell zum Tiefstpreis erhältlich, punktet es mit starkem Akku, transparentem Gehäuse und gutem Preis‑Leistungs‑Verhältnis, wobei die Software‑Updates hinter Konkurrenzgeräten zurückbleiben.

Die Smartphone-Landschaft für Android-Geräte wird häufig von Samsung dominiert, dessen Galaxy-Reihe nach wie vor die meistverkauften Geräte im Markt umfasst. Doch neben dem südkoreanischen Giganten zählen auch chinesische Hersteller zu den Top‑3: Xiaomi belegt einen festen Platz, während der BBK-Konzern mit Marken wie OnePlus weitere Marktanteile sichert.

Einer der Mitbegründer von OnePlus hat inzwischen die britische Firma Nothing gegründet, die mit ihrem markanten Design und innovativen Features schnell eine treue Fangemeinde gewonnen hat. Das aktuelle Flaggschiff der Marke, das Nothing Phone 4a, beeindruckt nicht nur durch das charakteristische transparente Gehäuse, sondern auch durch leistungsstarke technische Daten, die wir im Folgenden genauer unter die Lupe nehmen.

Das Nothing Phone 4a besticht mit einem 6,83‑Zoll‑AMOLED‑Display, das eine Bildwiederholrate von 120 Hz sowie eine hohe Helligkeit bietet - ideale Voraussetzungen für flüssiges Scrollen und lebendige Farben. Die Kameraausstattung ist besonders hervorzuheben: Neben einer Ultraweitwinkel‑ und einer Hauptlinse kommt eine Telefotolinse zum Einsatz, die einen bis zu 70‑fachen Ultra‑Zoom ermöglicht. Während die Telefotolinse naturgetreue Fotos mit langen Brennweiten liefert, enttäuscht die Ultraweitwinkel‑Linse bei weitem, da sie zu Verzerrungen neigt und weniger Detailreichtum aufweist.

Ein weiteres Plus ist die Schnellladefunktion: Das Gerät unterstützt 50‑Watt‑Kabel‑Laden und erreicht in nur 22 Minuten eine Ladung von 50 %, das vollständige Aufladen liegt unter einer Stunde. Kabelloses Laden wird jedoch nicht unterstützt. Der Akku hält bei durchschnittlicher Nutzung rund 18 Stunden, was etwa drei Stunden länger ist als beim Samsung Galaxy A36 5G. Preislich befindet sich das Nothing Phone 4a aktuell im Tiefstpreis‑Segment, wie ein Vergleich von PC Magazine (PCGH) zeigt.

Amazon kämpft dabei mit einem weiteren Online‑Händler um das beste Angebot, während der niederländische Händler Coolblue dank WM‑Aktionen ebenfalls attraktive Konditionen bietet. Mit 12 GB RAM und 256 GB internem Speicher richtet sich das Gerät an Nutzer, die ein gutes Preis‑Leistungs‑Verhältnis suchen. Tester loben besonders das transparente Gehäuse, die überarbeitete Glyph‑Beleuchtung und die klare Abgrenzung von meist austauschbaren Konkurrenzmodellen.

Allerdings spart Nothing bei den Android‑Updates, sodass das Gerät im Vergleich zu Samsung und Google nur maximal drei System‑Updates erhält, während die Konkurrenz bis zu sieben Updates bereitstellt. Interessierte Käufer sollten daher nicht nur den aktuellen Preis, sondern auch die langfristige Software‑Unterstützung in ihre Kaufentscheidung einbeziehen. Für aktuelle Angebote und weitere Spar‑Optionen empfiehlt sich ein Blick auf den PCGH‑Preisvergleich, wobei die angegebenen Preise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gelten und sich jederzeit ändern können





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