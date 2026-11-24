Nothing will am 8. Dezember sein erstes KI-natives Produkt vorstellen: Die „Ear (note)“ sind Ohrhörer mit Ladecase für Aufnahmen und Transkriptionen.

, die bereits Mikrofone im Ladecase haben, sollen Nutzerinnen und Nutzer über das Ladecase persönliche Besprechungen und über die Ohrhörer Telefonate aufzeichnen können. Beides könnte jedoch in Deutschland rechtlich problematisch sein.eine Vorschau auf das Produkt.

Neben den Aufzeichnungs- und Transkriptionsfunktionen verfügt das Ladecase über eine sogenannte „Talk“-Taste, die Nutzerinnen und Nutzer drücken können, um eigene Notizen aufzunehmen. Die Taste könnten Nutzer Pei zufolge in Zukunft auch für andere Aufgaben umprogrammieren. Weiter erläutert der Nothing-Mitgründer, dass die Ohrhörer die Interaktion mit verschiedenen KI-Agenten unterstützen, darunter auch ein von Nothing entwickeltes Sprachsteuerungssystem, mit dem Nutzer wechselseitige Gespräche führen können.

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Eine Begleit-App –zu nennen, der jedes Wort in die Cloud schickt, oder der Looki L1, der sogar Video aufnimmt. Auch Amazon hat im Oktober mit Bee Frontier und Bee Eclipse zwei KI-Geräte für den US-Markt präsentiert, die sich per „persönlicher KI“ an das Wesentliche aus Gesprächen erinnern und daraus nützliche Erkenntnisse und Erinnerungen ableiten können sollen.

Und auch Apple hatte mit, dass das erste KI-native Produkt des Unternehmens ein „Werkzeug“ sein soll, „aber eines, das mit der Persönlichkeit und Sorgfalt entwickelt wurde, die ein Nothing-Produkt auszeichnen“. Pei führte in seinem Beitrag weiter aus, dass die Industrie verfrüht nach dem nächsten iPhone-Moment strebe.

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„Das iPhone war der Höhepunkt einer dreißigjährigen Entwicklung. Die Suche nach dem ‚iPhone der KI‘ ist heute eine Sackgasse“, sagte er. Der Nothing-Chef ist überzeugt: „Wenn in einigen Jahren das ‚iPhone der KI‘ auf den Markt kommt, wird es auf dieser Arbeit aufbauen. Vielleicht wird es eine Form haben, die sich noch niemand vorstellen kann, oder vielleicht werden drei der heutigen Geräte zu einem einzigen verschmelzen.

“ Mit dem Ear scheint Nothing genau das zu versuchen: Ohrhörer und KI-Diktiergerät verschmelzen zu einem Gerät. Ähnlich wie die anderen KI-Audioprodukte wirft Nothings KI-natives Gadget Datenschutzbedenken auf, da es Gespräche in verschiedenen Umgebungen aufzeichnen kann. In Deutschland ist etwa das unbefugte Mitschneiden von Telefonaten und persönlichen Gesprächen nach Paragraf 201 Absatz 1 des Strafgesetzbuchs strafbar. Der Straftatbestand heißt „Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes“.

Um ein Gespräch aufzeichnen zu dürfen, benötigt man die Einwilligung aller Beteiligten. Bei Verstoß drohen eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe. Laut Nothing-CEO Carl Pei soll die Privatsphäre allerdings gewahrt bleiben. Das Unternehmen habe sich bei der Entwicklung des Produkts rechtlich beraten lassen und dieselben Zertifikate wie die Produkte der Mitbewerber eingeholt.

Ferner habe Nothing eine eigene Abteilung in London für Datensicherheit eingerichtet.

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„Es handelt sich um einen sehr sensiblen Bereich, daher haben wir besonders darauf geachtet, keinerlei Risiken einzugehen“, sagte Pei. Einen Verkaufspreis hat Pei noch nicht genannt, er dürfte jedoch auf dem Niveau der Ear mit einer Preisempfehlung von rund 180 Euro oder darüber liegen. Kurzfristig geht Pei davon aus, dass KI-Geräte eher in der Nische bleiben als Mainstream-Hits zu werden. Er fügte hinzu, dass er „in naher Zukunft keinen iPhone-Moment für Verbraucher-KI“ erwartet.

Pei sieht für Nothing eine „wirklich interessante Chance, die Hardware-Ebene für KI zu bilden“. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer