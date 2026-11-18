Lufthansa-Flug LH 687 landete außerplanmäßig in Belgrad. Ein Crew-Mitglied erlitt nach Sesam-Kontakt einen lebensbedrohlichen Schock. Passagiere wurden nach Frankfurt umgeleitet.

Ein Lufthansa -Airbus des Typs A321 musste am vergangenen Sonntag den Lufthansa -Flug LH 687 außerplanmäßig umleiten. Das Flugzeug landete in der serbischen Hauptstadt Belgrad, nachdem ein Besatzungsmitglied an Bord einen lebensbedrohlichen allergischen Schock erlitten hatte. Der Flug war ursprünglich von Tel Aviv nach Frankfurt/Main gerichtet.

Ursache ist versehentlicher Sesam-Konsum

Ein Mitarbeiter der Besatzung hatte offenbar versehentlich ein Lebensmittel mit Sesam verzehrt. Gegen diese spezifische Zutat soll der Betroffene schwer allergisch reagieren. Laut Berichten israelischer Medien setzte kurz nach dem Verzehr eine lebensbedrohliche Reaktion ein, die sofortige medizinische Intervention erforderte. Der Gesundheitszustand des Crew-Mitglieds verschlechterte sich rasch und gefährdete die Sicherheit an Bord.

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Die an Bord befindlichen Notfallmedikamente reichten zunächst nicht aus, um die Symptome zu stoppen. Ein im Passagierbereich sitzender Arzt sprang ein und übernahm die Versorgung. Der Mediziner forderte den medizinischen Notfallkoffer an sich, um dem Patienten gezielte Hilfe zu leisten. Er verabreichte dem Schockpatienten unter anderem Adrenalin, um den Kreislauf zu stabilisieren.

Notlandung in Serbien und medizinische Versorgung

Während der Arzt die Erstversorgung durchführte, bereiteten die Piloten den Airbus A321 auf eine Notlandung vor. Rund 20 bis 25 Minuten nach dem Beginn der kritischen Situation setzte das Flugzeug in Belgrad auf. Am Flughafen der serbischen Hauptstadt hatten Rettungskräfte bereits Alarm geschlagen und warteten auf die Ankunft der Maschine.

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Sofort nach der Landung brachten die Notdienste das erkrankte Crew-Mitglied in ein nahegelegenes Krankenhaus. Eine Lufthansa-Sprecherin bestätigte gegenüber BILD, dass Flug LH 687 tatsächlich wegen einer Erkrankung der Crew außerplanmäßig in Belgrad gelandet sei. Ob es sich bei dem Betroffenen um einen Mann oder eine Frau handelte, machte das Unternehmen nicht bekannt.

Lange Odyssee für Passagiere nach Frankfurt

Für die Reisenden endete die Reise im serbischen Knotenpunkt nicht. Weil das Flugzeug in Belgrad nicht aufgetankt werden konnte, war ein technischer Umweg nötig. Lufthansa flog eine Ersatzcrew nach Belgrad, um den Weiterflug nach Frankfurt sicherzustellen. Das Flugzeug musste auf dem Weg nach Deutschland einen zusätzlichen Tankstopp in Wien einlegen.

Durch die Umleitung, die medizinische Versorgung der Crew und den Zwischenstopp in Wien verzögerte sich die Ankunft der Passagiere erheblich. Erst gegen 5 Uhr morgens erreichten die Reisenden schließlich ihr Ziel. Mit mehreren Stunden Verspätung landete das Flugzeug am Frankfurter Flughafen, wo die Passagiere ihre Heimreise fortsetzten.

Sicherheit und Reaktionen der Lufthansa Group

Lufthansa bedauerte die entstandene Verspätung für die Gäste. Das Unternehmen betonte, dass die Sicherheit für Passagiere und Crews stets oberste Priorität habe. Die schnelle Reaktion des an Bord befindlichen Arztes und die vorbereiteten Rettungskräfte in Belgrad hatten dazu beigetragen, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Der Vorfall zeigt die Komplexität von medizinischen Notfällen in der Luftfahrt und die notwendigen Maßnahmen zur Gewährleistung der Flugsicherheit.