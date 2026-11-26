Das Flugzeug von Besiktas musste wegen schweren Unwetters in Rize notlanden. Die Mannschaft reiste später mit dem Bus nach Batumi zum Spiel gegen Hapoel Beer Sheva.

Die Profimannschaft des türkischen Fußballclubs Besiktas Istanbul ist heute einer schweren Katastrophe auf dem Weg zum Auswärtsspiel in Batumi knapp entgangen. Das Flugzeug mit der Equipe an Bord musste aufgrund eines heftigen Unwetters eine Notlandung am Flughafen Rize in der Türkei vollziehen, nachdem der ursprüngliche Landeversuch in Georgien abgebrochen werden musste. Zwei Reporter türkischer Medien berichten zudem von einem Blitzeinschlag in die Maschine während der dramatischen Situation.

Dramatischer Landeabbruch und Ersatzlandung

Ursprünglich war geplant, dass der Flieger in Batumi in Georgien landet. Direkt an der Grenze zwischen der Türkei und Georgien machten die extremen Wetterbedingungen diese Pläne jedoch zunichte. Der Pilot brach den Landeversuch in letzter Minute ab und steuerte die Maschine stattdessen sicher zum Flughafen Rize in der Türkei, wo eine Notlandung erfolgte.

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Die Reisefür die Besiktas-Profis war damit leider noch lange nicht beendet. Statt bequem und schnell weiterzufliegen, ging es für die gesamte Mannschaft stundenlang mit dem Bus nach Georgien, um trotzdem zum angesetzten Spiel zu gelangen. Diese lange Busfahrt war die einzige Alternative, um die Sicherheitsvorkehrungen für den Antritt des Spiels zu gewährleisten.

Sicherheitsprobleme durch den Gaza-Konflikt

Ein zentraler Grund für diese komplizierte und riskante Reiseroute liegt in den politischen und sicherheitsrelevanten Spannungen infolge des Gaza-Krieges. Aus dringenden Sicherheitsgründen wurde das Fußballspiel gegen den israelischen Klub Hapoel Beer Sheva von Israel nach Batumi in Georgien verlegt. Dies erklärt, warum Besiktas nicht einfach vor Ort in der Heimat antreten konnte, sondern eine ausgedehnte Reise über Landesgrenzen hinweg in Kauf nehmen musste.

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Die Verlegung des Spiels hat die logistische Planung für beide Vereine erheblich erschwert. Während der Weg nach Batumi für Besiktas durch die Wetterkapriolen gefährdet wurde, steht auch die israelische Mannschaft unter Beobachtung. Die Sicherheitslage im Nahen Osten und den angrenzenden Regionen hat dazu geführt, dass internationale Sportveranstaltungen mit Beteiligung israelischer Teams oft in neutrale oder weniger konfliktbelastete Drittländer ausgelagert werden müssen, um die Teilnehmer zu schützen.

Betreuung reagiert auf die drohende Gefahr

Önder Özden, Direktor für Profifußball bei Besiktas, schilderte die Eskalation der Lage an Bord des Flugzeugs als äußerst bedrohlich. Er betonte öffentlich, dass dies eine der gefährlichsten Situationen sei, die er je in seiner Karriere erlebt habe. Özden gab zu, dass bei den Spielern und der Crew Angst ausgebrochen war, sich jedoch zusammenraufen konnten, um die Krise gemeinsam zu überstehen.

Er erläuterte weiter, dass der Pilot erkannt habe, dass eine Landung an diesem Ort und zu diesem Zeitpunkt unmöglich war. Die Entscheidung, den Landeversuch abzubrechen und nach Rize auszuweichen, wurde als glücklicher Zufall und reine Glückssache gewertet, da man sonst in der Katastrophe enden könnte. Solche Äußerungen der Vereinsführung unterstreichen die Schwere des Vorfalls und die nervenaufreibende Atmosphäre an Bord.

Druck in der Gruppe und Ausblick

Für Besiktas Istanbul stehen in der aktuellen Gruppendynamik bislang einige Punkte zu Buche, hinzu kommt ein Remis und eine Niederlage. Die Lage des türkischen Klubs ist ernst, doch nicht so kritisch wie bei den Kontrahenten. Hapoel Beer Sheva befindet sich in einer deutlich brenzligen Situation, da der israelische Klub aus vier Spielen erst einen Punkt holen konnte. Eine weitere Pleite würde die Chancen auf ein Weiterkommen im Wettbewerb weiter schrumpfen lassen und könnte sportlich erhebliche Folgen nach sich ziehen.

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Das Spiel gegen Hapoel Beer Sheva fand heute um 18.45 Uhr statt. Die Verspätung durch die Notlandung und die Busfahrt war ein logistischer Albtraum, der jedoch gemeistert werden konnte. Für die Fans und Verantwortlichen bleibt die Situation ein deutlicher Hinweis auf die veränderten Rahmenbedingungen im internationalen Fußball, in denen geopolitische Konflikte und extremere Wetterphänomene direkten Einfluss auf den sportlichen Ablauf haben.