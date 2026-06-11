Nottingham Forest lehnt Elliot Anderson-Angebot ab, Manchester United soll ebenfalls Interesse haben

Der jüngste Vorstoß der Skyblues, Elliot Anderson (23) zu verpflichten, wurde von Nottingham Forest abgelehnt. Stattdessen verlangen die East Midlands-Klubb, eine Ablöse von mindestens 145 Millionen Euro zu erhalten, ohne Zusatzklauseln. Dies würde den bisherigen britischen Transfer-Rekord des Liverpool mit Alexander Isak von Newcastle United (145 Mio. Euro) gleichsetzen. Manchester United soll ebenfalls Interesse an Anderson angemeldet haben, jedoch mit knappen finanziellen Mitteln.

Der jüngste Vorstoß der Skyblues , Elliot Anderson (23) zu verpflichten, wurde von Nottingham Forest abgelehnt. Stattdessen verlangen die East Midlands-Klubb, eine Ablöse von mindestens 145 Millionen Euro zu erhalten, ohne Zusatzklauseln.

Dies würde den bisherigen britischen Transfer-Rekord des Liverpool mit Alexander Isak von Newcastle United (145 Mio. Euro) gleichsetzen. Manchester United soll ebenfalls Interesse an Anderson angemeldet haben, jedoch mit knappen finanziellen Mitteln. Andersons Vertrag läuft bis Juni 2029, und Nottingham hat sich Zeit gelassen, um eine angemessene Ablöse zu verhandeln.

Trainer Vitor Pereira würde ihn am liebsten behalten, um andere Ziele zu erreichen





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