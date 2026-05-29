Nouripour schlägt Reform der Wahltermine vor: Einheitlicher Landtagswahltermin und längere Legislaturperiode

Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour plädiert für eine Zusammenlegung aller Landtagswahlen auf einen Termin und eine Verlängerung der Bundestagswahlperiode auf fünf Jahre, um den ständigen Wahlkampfmodus zu beenden und politische Entscheidungen zu erleichtern.

Der Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour von den Grünen hat eine Diskussion neu entfacht, die in der politischen Landschaft Deutschlands schon lange schwelt. Sein Vorschlag: Alle Landtagswahlen in den 16 Bundesländern sollen an einem einzigen Termin stattfinden, möglichst gemeinsam mit der Bundestagswahl.

Zudem plädiert er dafür, die Legislaturperiode des Bundestages von vier auf fünf Jahre zu verlängern, wie es bereits in 12 von 16 Bundesländern der Fall ist. Nouripour argumentiert, dass die ständigen Wahlkämpfe die Regierungsarbeit lähmen. Politiker seien permanent im Wahlkampfmodus, anstatt notwendige, aber unpopuläre Reformen anzupacken. Die Folge sei eine wachsende Politikverdrossenheit in der Bevölkerung, weil die erhofften politischen Erfolge ausbleiben.

Der Vorschlag stieß sofort auf heftigen Widerstand. Kritiker befürchten, dass eine Verlängerung der Bundestagswahlperiode die politische Beteiligung erschwert.

Zudem würden Landtagswahlen bei einem gemeinsamen Termin von der bundespolitischen Agenda überschattet, sodass regionale Themen untergehen. Die Länder benötigten ihren eigenen Rhythmus, um auf lokale Besonderheiten eingehen zu können. Diese Argumente sind nicht neu, sie werden seit Jahrzehnten ausgetauscht. Doch die Frage drängt sich auf: Ist nicht die ständige Wahlkampfmaschinerie ein Grund für die Handlungsunfähigkeit der Politik?

Betrachtet man das laufende Jahr, wird deutlich, wie stark Wahltermine die politische Agenda bestimmen. Allein 2026 stehen fünf Landtagswahlen an: Am 8. März in Rheinland-Pfalz, am 11. März in Baden-Württemberg, am 6.

September in Sachsen-Anhalt, am 20. September in Mecklenburg-Vorpommern und am selben Tag in Berlin. Hinzu kommen Kommunalwahlen und die Bundestagswahl im Herbst 2025. In diesen Phasen sind die Parteien, insbesondere die großen Volksparteien CDU und SPD, vor allem damit beschäftigt, ihre Wählerstämme zu mobilisieren und drohende Verluste zu verhindern.

Reformen, die kurzfristig schmerzen könnten, werden auf die lange Bank geschoben. Die Bundesregierung, ohnehin durch Koalitionszwänge gebremst, verliert zusätzlich an Schlagkraft. Dieses Jahr ist aus Sicht mutiger Entscheidungen verschenkt. Die Politikverdrossenheit, die Nouripour anspricht, speist sich auch daraus, dass Bürger das Gefühl haben, die Politik kümmere sich mehr um den nächsten Wahltermin als um die Lösung drängender Probleme.

Ein Blick in die USA zeigt, wie ein anderer Rhythmus funktionieren kann. Dort gibt es alle vier Jahre eine Präsidentschaftswahl, und in der Mitte der Amtszeit des Präsidenten finden die sogenannten Midterms statt, bei denen das Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats neu gewählt werden. Dadurch entstehen zwei wahlkampffreie Jahre, in denen die Regierung ohne unmittelbaren Druck handeln kann. Eine ähnliche Struktur könnte auch in Deutschland die politische Kultur verändern.

Statt eines Dauerwahlkampfes hätten die Regierenden zwei Jahre Zeit, um unpopuläre Maßnahmen umzusetzen. Die Opposition hätte dann immer noch die Möglichkeit, bei der nächsten Wahl abgestraft zu werden, aber die Regierung wäre nicht ständig in Hab-Acht-Stellung. Nouripours Vorschlag ist daher nicht nur eine technische Frage der Wahltermine, sondern ein Plädoyer für eine andere politische Kultur, die mehr Raum für sachliche Entscheidungen lässt. Natürlich gibt es Bedenken.

Eine Zusammenlegung aller Landtagswahlen könnte dazu führen, dass lokale Themen untergehen. Die Länder haben unterschiedliche politische Kulturen und Probleme, die eine eigene Aufmerksamkeit verdienen. Doch dieser Nachteil ließe sich durch gezielte Kommunikation der Landesregierungen abfedern.

Zudem würde eine Verlängerung der Legislaturperiode die Bürger nicht von der Politik entfremden, sondern ihnen mehr Zeit geben, die Arbeit der Regierung zu bewerten. In vielen Bundesländern hat sich die fünfjährige Wahlperiode bewährt. Warum sollte das auf Bundesebene nicht auch funktionieren? Letztlich geht es darum, den politischen Betrieb zu entzerren und wieder Raum für substanzielle Politik zu schaffen.

Die ständige Wahlkampfmentalität ist ein Luxus, den sich eine komplexe Gesellschaft wie die deutsche nicht leisten kann. Nouripour hat mit seiner Initiative einen wichtigen Impuls gegeben. Nun liegt es an den anderen Parteien, diesen ohne vorschnelle Ablehnung zu prüfen. Eine Reform der Wahltermine könnte der erste Schritt sein, um die politische Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen und das Vertrauen der Bürger in die Demokratie zu stärken





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