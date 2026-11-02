Nouveau Monde Graphite erhält Bergbaukonzession für Matawinie-Mine in Quebec

Nouveau Monde Graphite (NMG) erhält die Bergbaukonzession für die Matawinie-Graphitmine in Quebec. Der Schritt festigt die Rolle des Unternehmens als zukünftiger Lieferant für die Batterieindustrie.

Das kanadische Bergbauunternehmen Nouveau Monde Graphite (NMG) hat einen entscheidenden administrativen Meilenstein in seinem Vorhaben zur Erschließung der Matawinie-Graphitmine im Bundesland Quebec erreicht. Das zuständige Ministerium für natürliche Ressourcen und Wälder hat dem Unternehmen offiziell die Bergbaukonzession Nummer 1057 erteilt. Diese behördliche Genehmigung legitimiert Nouveau Monde Graphite (NMG) rechtlich, die untersiedelte Graphitlagerstätte kommerziell abzubauen.

Die Matawinie-Mine befindet sich derzeit bereits im aktiven Bauprozess, wobei das Unternehmen angibt, dass die Bauarbeiten strikt nach dem festgelegten Zeitplan verlaufen. Mit der Erteilung der Konzession hat das Ministerium für natürliche Ressourcen und Wälder eine der letzten regulatorischen Hürden für das Projekt genommen. Dies unterstreicht die strategische Bedeutung des Vorhabens für die zukünftige Rohstoffversorgung in der Region.

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Regulatorischer Prozess und Genehmigungsverlauf

Die erteilte Konzession ist das Ergebnis eines mehrjährigen, sorgfältigen Planungs- und Prüfprozesses, der in der zweiten Hälfte der 2010er Jahre begann. Nouveau Monde Graphite (NMG) reichte im Jahr 2019 eine umfassende Umwelt- und Sozialverträglichkeitsstudie ein, um die Auswirkungen des Projekts auf die lokale Ökologie und die Bevölkerung zu bewerten. Im darauffolgenden Jahr führte das Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) ein öffentliches Prüfungs- und Anhörungsverfahren durch.

Dieses Verfahren ermöglichte es der Öffentlichkeit und den betroffenen Interessengruppen, Stellungnahmen abzugeben und Bedenken vorzubringen. Basierend auf diesen Ermittlungen genehmigte die Regierung von Québec das Projekt im Jahr 2021 per Erlass. In diesem Erlass wurden zudem spezifische Bedingungen und Vorgaben zur kontinuierlichen Überwachung der Mine festgelegt, um sicherzustellen, dass das Unternehmen diese Auflagen erfüllt.

Ergänzend dazu genehmigte die Regierung von Québec im Jahr 2026 den detaillierten Stilllegungs- und Rekultivierungsplan der Mine. Dieser Plan sieht vor, wie die Fläche nach Beendigung des Bergbaus wiederhergestellt wird. Diese sequenzielle Abfolge von Umweltprüfungen, öffentlicher Beteiligung und behördlichen Genehmigungen bildet das regulatorische Fundament für den Betrieb der Matawinie-Mine.

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Umweltschutzmaßnahmen und ökologische Standards

Nouveau Monde Graphite (NMG) hat angekündigt, die Umweltbelastung der Mine durch gezielte Maßnahmen zu minimieren. Zu den zentralen Schutzstrategien gehören die Wiederverwendung von Wasser im Produktionsprozess und spezifische Programme zum Schutz der biologischen Vielfalt in der Umgebung der Mine. Das Unternehmen betont, dass der Umweltschutz ein integraler Bestandteil des Betriebskonzepts ist.

Flächen, die für den Bergbau in Anspruch genommen werden, sollen schrittweise bereits während des laufenden Betriebs wiederhergestellt werden. Dieser Ansatz der schrittweisen Rekultivierung zielt darauf ab, die Störung der Landschaft so gering wie möglich zu halten. Zudem plant Nouveau Monde Graphite (NMG), Rückstände aus der Erzaufbereitung und Abraumgestein gemeinsam abzulagern, um das Volumen der zu entsorgenden Materialien zu optimieren.

Diese technischen Maßnahmen sollen sicherstellen, dass der Abbau von Naturgraphit mit hohen ökologischen Standards einhergeht. Die Kombination aus Wassermanagement, Biotopschutz und gezielter Wiederaufforstung oder Wiederherstellung der Böden bildet den Kern des Umweltmanagements für die Matawinie-Mine.

Zusammenarbeit mit der Atikamekw-Gemeinschaft von Manawan

Eine Säule des Projekts ist die enge Zusammenarbeit zwischen Nouveau Monde Graphite (NMG) und der Atikamekw-Gemeinschaft von Manawan. Auf eine initiale Rahmenvereinbarung von 2018 folgte im Jahr 2019 eine spezifische Vereinbarung zur Vorbereitung der Projektentwicklung. Diese frühe Einbindung der indigenen Gemeinschaft war entscheidend für den Aufbau von Vertrauen und Transparenz.

Im Dezember 2024 unterzeichneten beide Seiten eine umfassende Vereinbarung über die Auswirkungen des Projekts und die Vorteile für die Gemeinschaft. Damit stimmte die Atikamekw-Gemeinschaft von Manawan nach Angaben von Nouveau Monde Graphite (NMG) dem Vorhaben offiziell zu. Die Vereinbarung sieht eine aktive Beteiligung der Gemeinschaft an der Umweltüberwachung und am Begleitgremium des Projekts vor.

Über die Umweltaspekte hinaus umfasst die Vereinbarung konkrete Beschäftigungs-, Ausbildungs- und Geschäftsmöglichkeiten für die Mitglieder der Atikamekw-Gemeinschaft von Manawan. Der erste und größte Baupaket der Mine wurde im Jahr 2026 an ein Gemeinschaftsunternehmen des Manawan Atikamekw Council und des Bauunternehmens Fournier Industries vergeben. Diese Partnerschaft zeigt die wirtschaftliche Verflechtung des Projekts mit der lokalen Bevölkerung.

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Integration in die Batteriewertschöpfungskette

Die Matawinie-Mine soll Naturgraphit für eine geplante, integrierte Wertschöpfungskette liefern. Nouveau Monde Graphite (NMG) verbindet das Bergbauprojekt mit einer geplanten Anlage für Batteriematerial in der Stadt Becancour. Diese Aufbereitungsanlage ist für eine jährliche Produktionskapazität von 13.000 Tonnen Batteriematerial vorgesehen. Der Verbund aus Abbau und Verarbeitung soll eine effiziente Lieferkette gewährleisten.

Mit diesen beiden Projekten will Nouveau Monde Graphite (NMG) eine der ersten vollständig integrierten Produktionsketten für Naturgraphit innerhalb der G7-Staaten aufbauen. Die Kette reicht vom Abbau der Rohstoffe bis hin zum verarbeiteten Material, das in Batterien eingesetzt wird. Diese vertikale Integration soll die Abhängigkeit von externen Lieferanten reduzieren und die Versorgungssicherheit erhöhen.

Nach Einschätzung des Unternehmens soll die Matawinie-Mine zudem zur größten in Betrieb befindlichen Naturgraphitmine Kanadas werden. Die Produktion von Naturgraphit gilt als wichtig, da es im Vergleich zu synthetischem Graphit energieeffizienter hergestellt werden kann. Dies unterstützt die Bemühungen der Batterieindustrie, ihre CO2-Bilanz zu verbessern.

Führungsaussagen und nächste Investitionsentscheidungen

Eric Desaulniers, Gründer, Präsident und Chief Executive Officer (CEO) von Nouveau Monde Graphite (NMG), erklärte, die Konzession sei das Ergebnis langjähriger Gespräche und enger Zusammenarbeit. Er betonte die Bedeutung der Partnerschaft mit der Atikamekw-Gemeinschaft von Manawan, der Gemeinde Saint-Michel-des-Saints und den Behörden von Québec. Die unterschiedlichen Sichtweisen der Beteiligten seien über die Jahre hinweg konstruktiv in die Entwicklung des Projekts eingeflossen.

Mit der erteilten Konzession treibt Nouveau Monde Graphite (NMG) den Bau der Mine weiter voran. Die rechtliche Absicherung ermöglicht es dem Unternehmen, seine Ressourcen konsequent in die Instandhaltung und den Ausbau der Infrastruktur zu investieren. Der Fokus liegt nun darauf, die Mine planmäßig in Betrieb zu nehmen.

Für die geplante Batteriematerialanlage in Becancour strebt Nouveau Monde Graphite (NMG) nach eigenen Angaben in den kommenden Monaten eine endgültige Investitionsentscheidung an. Dieser nächste Schritt ist entscheidend, um die Produktion der integrierten Wertschöpfungskette zu starten. Die Entscheidung wird maßgeblich darüber bestimmen, wann die ersten Chargen von aufbereitetem Naturgraphit für die globale Batterieindustrie bereitstehen.